الكرملين يتهم صحيفة أمريكية بنشر خيال رخيص بشأن مقتل قائد فاغنر

تواجه صحيفة (وول ستريت جورنال) اتهامات من الكرملين يوم الجمعة وذلك بعد نشرها تقريرًا يزعم أن مقتل رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة كان من تدبير المسؤول الأمني الروسي نيكولاي باتروشيف، وقد وصف الكرملين هذه الادعاءات بأنها (خيال رخيص).

رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين

ووفقًا لتقرير الصحيفة فقد تم تفجير طائرة بريغوجين الخاصة بواسطة قنبلة صغيرة تم وضعها تحت أحد جناحي الطائرة.

وقد استندت الصحيفة في تقريرها إلى تصريحات مسؤولين في أجهزة المخابرات الغربية وضابط سابق في المخابرات الروسية.

وبينما رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على هذا التقرير فقد أشار إلى أن صحيفة (وول ستريت جورنال) قد أصبحت متخصصة في نشر الخيال الرخيص في الآونة الأخيرة.

ويشار إلى أن بريغوجين الذي قاد مجموعة فاغنر في أوكرانيا كان في خلاف مع المؤسسة الدفاعية الرسمية في روسيا.

وقد تصاعد هذا الخلاف إلى حد التمرد المباشر في يونيو الماضي ولكن تمت السيطرة عليه من قبل السلطات الروسية.

وقد كان هذا التمرد يمثل تحديًا مباشرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبًا.

وتم قتل بريغوجين في حادث تحطم الطائرة بعد شهرين من التمرد، وقد نفى الكرملين أي تورط لبوتين في هذه الحادثة واصفًا ذلك بأنه (مجرد كذب).

وفي أكتوبر فقد لمح بوتين إلى أن تحطم الطائرة نجم عن انفجار عبوات ناسفة بداخلها.

ويعتبر باتروشيف البالغ من العمر 72 عامًا الرئيس السابق لجهاز الأمن الاتحادي ويشغل حاليًا منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي.