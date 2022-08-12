الكاتب سلمان رشدي ايات شيطانية يتلقى عدة طعنات والسبب…

تلقى الكاتب سلمان رشدي صاحب كتاب آيات شيطانية عدة طعنات منذ لحظات قليلة، ومنذ أن انتشر الخبر في اللحظات الأخيرة بدأ الناس في العالم يتساءلون من هو سلمان رشدي، خصوصا وأن المعلومات المتداولة والتي لم يكن يعرفها العديد من الأشخاص هي أن كتاب سلمان رشدي محظور في العالم الإسلامي تحديدا وفي عدة دول بسبب ما جاء في محتواه، وكانت قد صدرت منذ 33 سنة فتوى تجيز بقتل سلمان رشدي، وقد تم طعنه في منطقة نيويورك أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات.

الكاتب سلمان رشدي

صرحت بعض الإعلام في العالم بأنه قد تم طعن الكاتب سلمان رشدي حين كان بصدد إلقاء كلمته في إحدى المحاضرات، وقد قام شخص بمهاجمته، وهذا الكاتب هو الذي ألف كتاب ايات شيطانية الذي أثار جدلا واسعا في العالم، وخصصت إيران من قبل مكافأة لمن يقتل سلمان رشدي، وقد قيل بأن شخصا ما طعنه ثم لكمه فسقط على الأرض، وتم نقله إلى جناح السرعة من أجل إسعافه في طائرة مروحية.

من هو سلمان رشدي

الكاتب salman rochdi هو مؤلف الكتاب الشهير آيات شيطانية، وهو هندي الأصل، وروائي وكاتب مقالات أيضا، وقد أثار هذا الأخير فضول العديد من الأشخاص الذين لم يسمعوا به من قبلن ومنهم من أصبحوا يبحثون الآن عن كتاب ايات شيطانية pdf ليطلعوا عليه، وبسبب الفتوى التي أمرت بقتله بقي سلمان رشدى مختبئا خوفا من أن يتم اغتياله، وقد صدرت هذه الفتوى سنة 1989، وقد بقي في حماية الشرطة لسنوات طوال، وهو الآن يبلغ من العمر خمسة وسبعون عاما.

كتاب ايات شيطانية

كتاب آيات شيطانية أثار زوبعة من الجدل في كل العالم، واعتبر مسيئا للإسلام والمسلمين عامة، وللرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، لذلك تم إطلاق موجات احتجاجية تم فيها حرق كتاب ايات شيطانيه أمام الملأ وتم منع طباعته في العديد من الدول الإسلامية، وهذه الرواية صدرت في منطقة لندن تحديدا يوم 26 سبتمبر 1988وتمت المطالبة بسحبه.

هكذا نصل إلى خاتمة مقال الكاتب سلمان رشدي ايات شيطانية صاحب الكتاب الذي أثار جدلا واسعا، والذي يجري البحث عنه حاليا بعد أن تعرض لحادثة طعن وتم نقله على وجه السرعة لإسعافه.