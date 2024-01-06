الكابتن ماجد يودع متابعيه بعد حوالي 43 عامًا

قام الكابتن تسوباسا، وهو مؤلف سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية لكرة القدم، والتي تُعرف في البلدان العربية باسم الكابتن ماجد، بالإعلان عن قرب نهاية السلسلة، وذلك في يوم الجمعة الماضي بعد مرور حوالي 43 سنة من انطلاق هذا العمل الرائع الذي حقق نجاحًا هائلًا في جميع أنحاء العالم.

وكانت قد تم نشر قصص المانغا التي أطلقها يوتشي تاكهاشي لأول مرة في عام 1981 في مجلة “شونين جمب” shonen joump، وهي مجلة أسبوعية يابانية. وكان بطلها الشاب تسوباسا أوزورا، و الذي كان مصدر إلهام للعديد من اللاعبين الذين أصبحوا أساطير فيما بعد في مجال كرة القدم، مثل زين الدين زيدان وليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وقد احتوى المسلسل على العديد من الاقتباسات التي ألهمت الكثيرين على مر العقود، وقد ألهم المسلسل أيضًا الكثيرين في طوكيو، خاصة في الحي الذي وُلد فيه تاكاهاشي.

ومع ذلك، فقد أعلن الرسام العبقري، والذي يبلغ من العمر 63 عامًا، في العدد الأخير لمجلة الكابتن تسوباسا أن المسلسل سينتهي في بداية شهر أبريل المقبل، وأرجع السبب وراء ذلك إلى تدهور صحته بشكل كبير وإلى تطور صناعة المانغا.

وعبر عن حزنه في رسالة وجهها إلى محبي هذا العمل الفني الرائع: “لم يكن من السهل أبدًا اتخاذ هذا القرار الذي قد يحزن ويخيب الكثير من أولئك الذين يستمتعون بمشاهدة الكابتن تسوباسا، ولكن أتمنى منكم أن تتفهموا قراري”.

وأكد أن شخصياته ستظل قائمة بشكل مختلف، وأعلن لوكالة فرانس برس، أنه أراد من خلال عمله نشر حب كرة القدم في اليابان بعد أن أصبح مدمنًا على هذه الرياضة بعد مشاهدة كأس العالم 1978 التي نظمتها الأرجنتين وفازت بها.

وقال أن الدوري الياباني لم يرى النور قبل عام 1993

ووضح كذلك أنه من الطبيعي تماما أن يقوم بدعم ناديه المحلي لكن هذه الثقافه لم تكن منتشرة من قبل في اليابان وأضاف أنه لم يكن لديه نادٍ محلي، لذلك فقد أراد انشاء ناد بنفسه.

والجدير بالذكر أن مسلسل الرسوم المتحركة الشهير هذا قد تم عرضه في أكثر من 100 دولة كما أن قصص المانغا قد بيعت بحوالي 90 مليون نسخة على مستوى العالم، وذلك وفقا لما ذكره موقع مانغازينكان المتخصص.