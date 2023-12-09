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القوات المسلحة اليمنية تصرح: منع عبور أي سفينة تجارية تحمل بضائع للاحتلال الإسرائيلي

صفاء المشهور

جاء بيان القوات المسلحة اليمنية، بمثابة حصار اقتصادي لإسرائيل، حيث أن الجيش الحوثي، سوف يمنع دخول أي سفينة تجارية، في طريقها إلى إسرائيل، حتى يتم السماح بإدخال مساعدات كافية لقطاع غزة.

منع عبور أي سفينة تجارية تحمل بضائع للاحتلال

تمر السفن التجارية عبر مضيق باب المندب، الذي يقع بين جمهورية اليمن وجمهورية جيبوتي، وقد أكد البيان، حرص اليمن على استمرار حركة الملاحة، في البحرين الأحمر والعربي، لكافة الدول بالعالم، عدا السفن التي تنقل البضائع إلى إسرائيل، مهما كانت جنسية هذه السفن أو مصدر البضائع، وبرر الجيش اليمني هذا البيان، لاستمرار حرب الإبادة الجماعية لأهالي غزة، ورفض إسرائيل دخول المساعدات الكافية لهم، كما ربط توقفه عن فعل ذلك، بدخول كافة المساعدات لقطاع غزة.


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عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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