القوات التركية تشن غارات جوية في شمال سوريا والعراق لمحاربة العناصر الكردية

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت بأن الجيش قد نفّذ سلسلة من الغارات الجوية في مناطق شمال سوريا والعراق، وأفاد الجيش بأنه تم تدمير 25 هدفاً تابعاً للمسلحين الأكراد خلال هذه الغارات.

قصف جوي تركي في شمال العراق

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة فقد تم تنفيذ العمليات في مناطق شمال سوريا بالإضافة إلى مناطق متينا وهاكورك وقنديل في شمال العراق.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات التركية نجحت في استهداف العديد من المسلحين وإبعادهم عن المناطق المستهدفة، وذلك من خلال تدمير 25 هدفاً يشمل كهوفًا ومخابئ ومستودعات.

وجرى أيضًا ذكر أن 9 جنود تركيين قد لقوا حتفهم في مواجهة مسلحة يوم الجمعة مع أعضاء من حزب العمال الكردستاني، والذي يعتبره الحكومة التركية تنظيمًا إرهابيًا.