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القوات التركية تشن غارات جوية في شمال سوريا والعراق لمحاربة العناصر الكردية

عبد الرحمن عياد

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت بأن الجيش قد نفّذ سلسلة من الغارات الجوية في مناطق شمال سوريا والعراق، وأفاد الجيش بأنه تم تدمير 25 هدفاً تابعاً للمسلحين الأكراد خلال هذه الغارات.

القوات التركية تشن غارات جوية في شمال سوريا والعراق لمحاربة العناصر الكردية

قصف جوي تركي في شمال العراق

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة فقد تم تنفيذ العمليات في مناطق شمال سوريا بالإضافة إلى مناطق متينا وهاكورك وقنديل في شمال العراق.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات التركية نجحت في استهداف العديد من المسلحين وإبعادهم عن المناطق المستهدفة، وذلك من خلال تدمير 25 هدفاً يشمل كهوفًا ومخابئ ومستودعات.

وجرى أيضًا ذكر أن 9 جنود تركيين قد لقوا حتفهم في مواجهة مسلحة يوم الجمعة مع أعضاء من حزب العمال الكردستاني، والذي يعتبره الحكومة التركية تنظيمًا إرهابيًا.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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