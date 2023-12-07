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القوات الإسرائيلية تحاصر منزل يحيي السنوار

عبد الرحمن عياد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأشار نتنياهو في بيانه إلى أنه يرغب في إطلاع الجمهور على مستجدات الوضع حيث صرح قائلاً: (أود أن أعلن عن شيئين: أعلنت أمس أن قواتنا قادرة على الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة والآن نحن نحاصر منزل يحيى السنوار).
وأضاف أنه على الرغم من أن المنزل ليس ملاذًا آمنًا للزعيم الفلسطيني فإنه ما زال يمكنه الهروب لكنه أكد أن الوقت بات قريباً للإمساك به.

وفي اليوم السابق فقد دخل الجيش الإسرائيلي مدينة خان يونس وهي ثاني أكبر مدن قطاع غزة في محاولة للتصدي لحركة حماس في القطاع.
وأوضح نتنياهو قائلاً: ( نحن نمارس ضغوطًا لضمان زيارة الصليب الأحمر لأسرانا المحتجزين).
وأكد أنه تواصل مع رئيسة الصليب الأحمر حيث طالبها بالتوجه إلى قطر التي تمتلك وسائل ضغط على حماس، وأن تطلب منها السماح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين وتزويدهم بالمساعدات الطبية اللازمة.

وقد أفرجت حماس خلال الهدنة التي استمرت أسبوعًا في غزة عن العديد من الرهائن ولكن الحركة وفصائل أخرى في القطاع لا تزال تحتجز أكثر من 130 رهينة.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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