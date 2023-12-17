القنصل الفخري لبريطانيا يتعرض للاختطاف في الإكوادور

تعرض القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور كولين أرمسترونغ، لحادث اختطاف في ولاية لوس ريوس بجنوب غرب البلاد حسبما أفادت الشرطة يوم السبت.

القنصل الفخري لبريطانيا في الإكوادور كولين أرمسترونغ

وقد تم اختطاف الدبلوماسي الذي يعمل أيضًا كمالك لشركة زراعية في ساعات الصباح الأولى من مزرعته في منطقة بابا وفقًا لما ذكرته وكالة (فرانس برس).

وقد أفادت صحيفة (ذا صن) بأن الشرطة في الإكوادور تحقق في حادثة الاختطاف حيث تم اقتياد أرمسترونغ وزوجته إلى مكان غير معروف باستخدام سيارتهما الخاصة التي تابعة للقنصل الفخري لبريطانيا وقد تم العثور عليها في وقت لاحق.

ووفقًا للصحيفة فقد تعرض منزل أرمسترونغ الذي تم اختطافه للنهب والتخريب من قبل الجناة الذين اقتادوه إلى مكان غير معروف.

وقد تحولت الإكوادور في السنوات الأخيرة إلى مركز لعمليات كارتيلات المخدرات سواء كانت أجنبية أو محلية مع انتشار جرائم القتل والاختطاف والابتزاز.

وتسيطر عصابات عنيفة على السجون والأحياء في العديد من المدن والموانئ.

وقد ارتفعت نسبة جرائم القتل على المستوى الوطني بنسبة أربعة أضعاف منذ عام 2018 حيث ارتفعت من ست جرائم إلى 26 جريمة لكل مئة ألف شخص.