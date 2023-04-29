القصة الكاملة.. أم تبيع طفلتها في باراجواي مقابل المخدرات وتسمح باغتصابها وقتلها

بعد الحادث المروع الذي شهدته محافظة الشرقية في مصر بقتل أم لابنها البالغ من العمر 5 سنوات، وطهي أجزاء منه وتناولها كوجبة، جريمة جديدة يشهدها العالم لكن هذه المرة في باراجواي، حي أقدمت أم على بيع ابنتها مقابل حفنة من المخدرات.

أم تبيع ابنتها في باراجواي مقابل المخدرات

بحسب ما تناولته وسائل الإعلام فإن سيدة قد أقدمت على بيع ابنتها في دولة باراجواي مقابل حفنة من المخدرات.

وتبلغ الأم التي تُدعى أوريليا ساليناس من العمر ما يقرب من 42 عامًا، بينما تبلغ ابنتها نحو 3 أعوام وتُدعى لويز مايدا.

قصة بيع أم لابنتها في باراجواي مقابل المخدرات

تقول وسائل الإعلام إن أوريليا ساليناس قامت ببيع ابنتها لويز مايدا إلى تاجر مخدرات مقابل حصولها على الكوكايين نحو 10 جنيهات استرلينية من الممنوعات.

وأخذ تاجر المخدرات الطفلة إلى إحدى الأماكن ليقوم باغتصابها وقتلها ومحاولة الهروب بفعلته خارج البلاد، فيما أظهرت الكاميرات لحظة نقل الأم لابنتها بعيدًا قبل قتلها.

وتقول وسائل الإعلام التي تداولت القصة، إن الطفلة “مايدا” استيقظت في منتصف الليل من منزلها في منطقة بيدرو خوان كاباليرو بالبارجواي، بعد أن حركتها والدتها وتفاجأت بأنها في أحضان رجل غريب حيث لم تستطع فهم ما كان يحدث، مضيفة أن صديق والدتها قام باغتصابها وقتلها.

وبعد أكثر من 24 ساعة عثر الجيران على جثة الطفلة ملطخة بالدماء داخل منزل مهجور، حيث إنها كانت قد شوهدت في وقت سابق وهي ترتدي فستاناً أزرق مطبوع عليه شخصيات كرتونية، وذلك مقابل 30 قطعة من الممنوعات.

تورط الأم في قتل ابنتها

بحسب ما ورد من معلومات نُشرت من خلال وسائل الإعلام فإن الأم أوريليا قد اعترفت للشرطة بتورطها في قتل ابنتها، فيما كشفت الكاميرات الأمنية التاجر الذي قام بشراء الطفلة وهو يحملها بذراع واحدة ويقوم بصفعها بيده الأخرى لمنعها من التملص والهروب، قبل أن يقدم لاحقاً على اغتصابها وقتلها بالاختناق.

الأم تحاول تضليل الشرطة

حاولت الأم أوريليا تضليل الشرطة في البداية، حيث أخبرتهم بأن ابنتها لويز اختفت أثناء نومها، لكنها اعترفت بعد ذلك بأنها باعتها من أجل المخدرات بعد أن كشفتها كاميرات المراقبة.

وتمكن أجهزة الأمن ضبط صديق أوريليا إلى جانب فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً يُزعم أنها متورطة.

وأوضحت الشرطة أن الأم كانت تحت تأثير المخدرات، وبدا أنها غير مكترثة بما حدث في الوقت الذي كانت فيه الشرطة تبحث عن الفتاة الصغيرة.