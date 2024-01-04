القسام تقصف عسقلان وتستهدف دبابات وجنود الاحتلال في خان يونس والبريج، وتل أبيب “مُنزعجة” من واشنطن

اعترفت الإدارة الأمريكية على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “جون كيربي”، أنَّ حركة المقاومة الإسلامية حماس مازالت تملك قوة كبيرة، وأنَّ العدوان الصهيوني على قطاع غزة لن يقضي على فكر الحركة، وتزامناً مع زيادة حدة التوتر مع جنوب لبنان بعد اغتيال الشيخ الشهيد صالح العاروري، أكَّد الجيش الصهيوني إضابة 19 جندياً في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية، نجوم مصرية والتفاصيل.

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو ومفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك" المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

المقاومة تدمر عدداً من الدبابات وتستهدف قوات العدو

ومع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ90 واصل الاحتلال الصهيوني غاراته الجوية على قطاع غزة واستهدف الأبنية السكنية والمدنيين، بينما سجَّلت فصائل المقاومة مجموعة من العمليات اليوم وكان منها:

استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي آليتين عسكريتين للاحتلال الصهيوني بقذائف “آر بي جي” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، دبابتي “ميركافا” للاحتلال بقذائف “الياسين 105” في المحطة والكتيبة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

فجَّرت كتائب القسام عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية داخل مبنى في المغراقة وسط القطاع.

دمَّرت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ غرب المغازي وسط قطاع غزة.

فجَّرت كتائب القسام عبوة “شديدة الانفجار” في قوة صهيونية راجلة في منزل بالنصيرات، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح

استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بمخيم البريج بقذائف الهاون من “العيار الثقيل”.

أكَّدت وسائل إعلام عبرية أن رشقة صاروخية كبيرة انطلقت من غزة اليوم، بينما دوت صفارات الإنذار في عسقلان وجنوب فلسطين المحتلة.

استهدف حزب الله اللبناني تجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني في شتولا ونقطة الجرداح، وحقَّق إصابات مباشرة.

دوت صفارات الإنذار في دوفيف ومناطق بالجليل الأعلى على الحدود مع القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

استهدف حزب الله اللبناني بالصواريخ تجمعاً مستحدثاً لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقع المرج.

استهداف جرافة إسرائيلية أثناء اقتحامها بلدة طمون في الضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/ghawLDjxWM — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 4, 2024

الأمم المتحدة قلقة وبريطانيا ترفض التهجير

من جانبه عبَّر مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “فولكر تورك” عن قلقه الشديد حيال دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أكَّدت الخارجية البريطانية أنَّ غزة هي أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءاً من دولة فلسطينية المستقبلية، وأضافت أنَّه يجب ألا يُجبر أهالي غزة على النزوح أو الانتقال إلى مناطق أخرى، وشددت على أنَّ المملكة المتحدة ترفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وجاءت تلك المواقف بعد أن أطلق كلًّ من “إيتمار بن غفير” وزير الأمن القومي و “بتسلئيل سموتريتش” وزير المالية، الصهيونيين دعوات تطالب بتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

غضب صهيوني من قرار سحب “جنرال فورد”

وكشفت القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر في حكومة الاحتلال أنَّ تل أبيب حاولت ثني واشنطن عن سحب حاملة الطائرات “جنرال فورد” من المنطقة بسبب التوتر مع لبنان، كما عبَّر مسؤولون صهاينة عن انزاعجهم وطلبوا من الإدارة الأميركية توضيحات حول القرار.

صدمات ومشاكل نفسية بين جنود الاحتلال

كما تحدَّث الإعلام العبري عن جانب من خسائر جيش الاحتلال الصهيوني حيث تواصل 3 آلاف جندي صهيوني مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية، وعانى قرابة 1600 جندي من صدمات الحرب وأعراض التوتر، بينما تم تسريح 90 جندياً آخرين من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.