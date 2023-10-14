“القسام” تعلن تدمير آليات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام اليوم السبت عن تدمير عدد من الآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة خلال الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وأفادت كتائب القسام، التابعة لحركة “حماس”، بمشاركتها في صراع مسلح مع القوات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيانها، أفادت: “تستمر معركة طوفان الأقصى، حيث تجاوزت مجموعة من مقاتلينا السياج الفاصل شرق خان يونس وهاجموا تجمعات القوات العدو ودمروا ثلاث آليات عسكرية، وتستمر المعارك بلا انقطاع”.

ويأتي هذا الرد نتيجة للقصف الكثيف الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة منذ ساعات الصباح الباكر، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين الفلسطينيين.

وأعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن “حدث أمني قائم على حدود قطاع غزة والذي ما زال مستمراً حتى هذه اللحظة”، وتسود حوله حالة من عدم الإفصاح الإعلامي حول التفاصيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه: “قمنا بضرب خلية تابعة لحركة “حماس” قامت بإطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه قواتنا”.