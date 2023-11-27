القبض على عصابة لتهريب المهاجرين في اليونان

ألقت الشرطة اليونانية القبض على ستة أشخاص يشتبه في كونهم أعضاء في عصابة كبيرة تعمل في مجال تهريب البشر.

ويُزعم أن العصابة كانت تستغل المهاجرين وتبتزهم ماليًا لتسهيل عبورهم إلى ألبانيا والسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي في شمال القارة.

وقد أعلنت الشرطة اليونانية يوم الأحد أنه تم اعتقال الستة المشتبه بهم، وهم سوري وفلسطيني وأربعة عراقيين في قرية تقع على بُعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود الألبانية.

وفي 28 سبتمبر فقد تم القبض على سبعة أشخاص آخرين يشتبه في انتمائهم للعصابة في نفس المنطقة.

وقد تم اكتشاف وجود 11 مهاجرًا محتجزين في أكواخ ومواقع عسكرية مهجورة في ذلك الوقت.

ووفقًا لتصريحات الشرطة في سبتمبر فقد جمع المهربون بالفعل ما يزيد عن 1000 يورو من كل مهاجر لتسهيل عبورهم إلى ألبانيا ومن ثم طلبوا مبلغًا إضافيًا يقدر بـ 1500 يورو.

ووفقًا للشرطة فإن المهربين قد عذبوا المهاجرين وقاموا بتوثيق جلسات التعذيب على فيديو، وقاموا بإرسال تلك اللقطات إلى ذوي الضحايا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وفي هذه المرة لم يتم العثور على أي مهاجرين مع المهربين، وفقًا لتقرير وكالة الأسوشيتد برس.

وتواصل الشرطة جهودها للبحث عن سبعة أعضاء آخرين من العصابة الذين لا يزالون في حالة فرار.