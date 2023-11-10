الفلبين تخترق المياه الصينية في بحر الصين الجنوبي وتثير توترًا إقليميًا

أعلنت خفر السواحل الصينية اليوم أن سفنًا فلبينية دخلت المياه القريبة من الصين في بحر الصين الجنوبي دون الحصول على إذن من الحكومة الصينية.

الفلبين تخترق المياه الصينية في بحر الصين الجنوبي وتثير توترًا إقليميًا

وقد أفادت خفر السواحل بأن سفينتي نقل صغيرتين وثلاث سفن لخفر السواحل الفلبيني دخلت المياه قرب زيناي ريف، وهذا الموقع يشكل جزءًا من أرخبيل جزر سبراتلي دون أن تحصل على موافقة من السلطات الصينية.

وقد أصدرت وكالة الأمن البحري بيانًا عبر موقعها على الإنترنت قالت فيه: (تصرفات الفلبين تنتهك سيادة الصين الإقليمية وتتعارض مع الإعلان الخاص بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي والتزاماتها)، وطالبت وكالة الأمن البحري الفلبين بوقف هذه الانتهاكات فورًا.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل الصيني يراقب السفن الفلبينية ويتخذ إجراءات المراقبة وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وتنشأ النزاعات بين الصين والفلبين ودول أخرى في المنطقة بسبب السيطرة القضائية على جزر سبراتلي، وهي مجموعة من الجزر غير المأهولة تقع في بحر الصين الجنوبي وتمتد عبر الممرات البحرية الرئيسية.

وتتمتع هذه الجزر بأهمية استراتيجية بسبب ثروتها البيولوجية الغنية وموقعها على تقاطع ممرات الشحن في المحيطين الهندي والهادئ فضلاً عن احتمال وجود احتياطيات هيدروكربونية ومعادن قيمة فيها.