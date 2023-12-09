الفصائل الفلسطينية تُعلن استهداف 4 آليات وناقلة جنود.. والجيش الإسرائيلي يُعلن عدد ضحاياه اليوم

أعلن منذ قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد القتلى والمصابين خلال المعارك داخل فلسطين اليوم، وخاصة بعد تصعيد العمل العسكري في القطاع مما أدى إلى العديد من الشهداء الفلسطينيين، حيث أشار إلى مقتل 5 من جنوده في معارك بقطاع غزة، وذلك بالإضافة إلى إصابة 15 جندياً معظمهم خلال معارك شمال القطاع وفقاً لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

دبابة اسرائيلية - مصدر الصورة : العربية

قصف عنيف على غزة

تقوم حالياً قوات الاحتلال الإسرائيبي بالقصف العنيف بحراً وجواً وبراً على عدد من المناطق المتفرقة داخل قطاع غزة، وذلك عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تمت من خلال وساطة جمهورية مصر العربية والدولة القطرية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

سمحت الهدنة الإنسانية التي استمرت لمدة سبعة أيام، إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإدخال الوقود والمستلزمات الطبية من أجل رفع العبء عن العديد من المدنيين المحاصرين في القطاع، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى في أسرع وقت، كما أنها أسفرت عن تبادل عدد من المحتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين متواجدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

استهداف 4 آليات عسكرية وناقلة جنود

كما أفادات قناة القاهرة الإخبارية من خلال خبر عاجل لها، أن وسائل إعلام فلسطينية قالت أن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن استهداف أربعة آليات عسكرية للاحتلال في منطقة شرق حي الزيتون، كما أعلنت الفصائل عن تدمير ناقلة جند تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في شمال خان يونس ،ولكنها لم تُعلن عن عدد الضحايا والمصابين حتى الآن.

مقتل جندي اسرائيلي أسير لدى حماس

والجدير بالذكر أن الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلن أمس عن مقتل جندي إسرائيلي أسير لديها، وذلك أثناء محاولة القوات الإسرائيلية تحريره، حيث أكدت على حدوث اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام والقوات الإسرائيلية، مؤكداً أن الطيران الإسرائيلي قام بشن غارات على منطقة الاستباكات مما أسفر عن مقتل الجندي الأسير، حيث حملت مسؤولية قتل الجندي الأسير على قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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تهجير الفلسطينيين إلى رفح

تحاول حركة حماس التصدي بقوة للهجمات العسكرية البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، حيث تعمل إسرائيل خلال هذه الفترة على تصعيد العمل العسكري في قطاع غزة من أجل تهجير الفلسطينيين، إلى رفح بالقرب من الحدود المصرية، وتُحذر القوات الإسرائيلية جميع الفلسطينيين المتواجدين حالياً في خان يونس، حيث طلبت منهم مغادرة المساكن والمنطقة في أسرع وقت من اجل سلامتهم للتمهيد لقصف المنطقة.