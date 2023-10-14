أعلن الجناح العسكري لحركة حماس اليوم أن مجموعة من عناصر كتائب القسام تمكنت من تدمير ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية.

الفصائل الفلسطينية تدمر آليات عسكرية وتصيب طائرة حربية

وقد أفادت كتائب القسام في بيان عسكري اليوم السبت بأن مجموعة من مقاتليها تسللت عبر السياج الفاصل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة وهاجمت تجمعات قوات العدو مما أدى إلى تدمير ثلاث آليات عسكرية ولا تزال المواجهات قائمة.

من جانبه فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع قطاع غزة دون الكشف عن مصير الطائرة.

وجاء في بيان القوات الجوية الإسرائيلية على موقع (إكس) أن الهجوم تم من قبل عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس حيث أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قطاع غزة مما أدى إلى إصابة الطائرة التابعة لسلاح الجو.

وفي اليوم الثامن من التصعيد العنيف بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد هجوم مفاجئ من قبل حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية في السبت الماضي تتصدر المخاوف من احتمالية حدوث غزو بري لقطاع غزة.

وفي تطور آخر فقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه قام بتصفية أحد قادة حركة حماس البارزين في ضربة جوية.

وأوضح في بيانه أن طائرة عسكرية قتلت علي القاضي قائد سرية في قوات النخبة التابعة لحماس الذي قاد الهجوم في السابع من أكتوبر على المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق قد أعلن الجيش الإسرائيلي أيضًا عن اغتيال (قائد العمليات الجوية) في حماس مراد أبو مراد في ضربة جوية استهدفت مركزًا تابعًا لحماس حيث كانت تنفذ (أنشطتها الجوية).

ويرمز ذلك إلى استخدام حماس للطائرات الشراعية المسيرة في هجومها السابق يوم السبت.

ولم يصدر أي تأكيد من حماس حتى الآن بشأن هذه الأحداث.