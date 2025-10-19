العلماء يرصدون للمرة الأولى المراحل الأولى لتكوّن الكواكب حول نجم حديث الولادة

في بحث نُشر في مجلة نيتشر في عدد أبريل 2025، تمكن العلماء من إلقاء الضوء على أول صورةٍ للمراحل الأولى في تكوُّن مجموعة شمسية على الإطلاق. هذا الاكتشاف الرائع يمنح العلماء فرصة أفضل لدراسة تاريخ مجموعتنا الشمسية وكيف تكوَّنت الكواكب حول الشمس قبل نحو 4.6 مليار سنة. كما تمكن العلماء من الكشف عن المعادن والعناصر التي ستُشكِّل كواكب يومًا ما حول نجمٍ يبعد عنا نحو 1300 سنة ضوئية.

من الغبار إلى الحياة

تبدأ القصة من الغبار البين نجمي والغازات في الفضاء، فهي تُعَدّ الحلقة الأولى في تكوُّن نظامٍ كاملٍ يحتوي على مقومات الحياة. تبدأ الغازات والغبار بالتكاثف والدوران حول نفسها بفعل الجاذبية، في عمليةٍ طويلةٍ تنتهي بتكوُّن نجم أولي صغير، ويتبقى بعض هذا الغبار حول النجم الجديد ليأخذ شكل قرصٍ مسطّحٍ يُعرف بالقرص الكوكبي الأوّلي، الذي يتحول إلى كواكب فيما بعد.

تمكن العلماء من رصد نجومٍ حديثةِ الولادة يحيطها هذا القرص الأوّلي، لكنها كانت في مراحل متقدمةٍ قليلًا، إذ احتوت على كواكب صغيرةٍ مختلفة الأحجام. إلا أن معرفة ما يحدث قبل هذه المرحلة تتطلب رصد قرصٍ كوكبيٍّ أوّليٍّ في مرحلةٍ مبكرة، وهو ما تمكن العلماء من الحصول عليه أخيرًا.

نظرة على ماضي مجموعتنا الشمسية

يحتاج العلماء إلى نقطة بدايةٍ لكي يبدأ الفريق البحثي بالبحث عنها في الكون، وهذه البداية تأتي من الأرض، وتحديدًا من النيازك التي تنهال عليها يوميًا. فهذه النيازك قديمةٌ قِدَمَ مجموعتنا الشمسية، إذ تكون أغلبها أثناء تكوُّن الكواكب، ما يعني أنها تحتفظ ببصمةٍ من المواد المكوِّنة لذلك القرص الكوكبي. لذلك تُفحَص النيازك بدقةٍ لمعرفة مكوناتها، وبذلك يمكن استنتاج مكونات نظامنا الشمسي في مراحله الأولى.

وقد كشف تحليل النيازك عن وجود معادن كثيرة، ولعل أهمها أول أكسيد السيليكون، الذي يحتاج إلى درجات حرارةٍ عاليةٍ جدًا، تلائم تلك الموجودة داخل القرص الكوكبي الأوّلي. ومع مرور الوقت وبفعل الجاذبية، تجمعت هذه المعادن لتكوّن كواكب صغيرة لا يتعدى حجمها ميلًا، وهي نقطة الانطلاق الأولى لتكوُّن كواكب مجموعتنا الشمسية.

وبتحليل النجم الجديد المذكور في البحث، والذي يحمل اسم HOPS-315، تبيَّن وجود أول أكسيد السيليكون، مما يدل على بداية تكوُّن المعادن في هذا النظام الشمسي الجديد. وتُعدّ هذه لحظةً فارقة، لأننا لم نرصد من قبل مثل هذه المراحل الأولية. وقد تمكن العلماء من رصدها بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي ومرصد ألما (ALMA)، حيث وجهوا أجهزتهم إلى منطقةٍ صغيرةٍ من هذا القرص تُشبه المسافة بين الشمس وحزام الكويكبات، لمعرفة ما إذا كانت تحتوي هي الأخرى على أجسامٍ صغيرةٍ أم لا.

وكانت المفاجأة أن العلماء وجدوا معادن في هذه المنطقة، مما يمنح هذا النظام الجديد أهميةً خاصة، لأنه يُمثل نموذجًا لمجموعتنا الشمسية في بداياتها، تكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه يتيح لنا مقارنة المراحل الأولى لتكوّن نظام HOPS-315 مع ما نعرفه عن نشأة مجموعتنا الشمسية، مما قد يساعد في فهم طبيعة الكواكب الصخرية مثل الأرض، ويبقى السؤال الأهم حاليًا، هل يمكن أن تكون هذه الأنظمة بيئة صالحة للحياة مستقبلًا؟