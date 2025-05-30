العريس الهربان.. صدمة كبيرة لعريس ليلة زفافه وهروبه من عروسته بعدما شاهد هذا الأمر

تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قصير لـ العريس الهربان، وذلك بعدما رأى عروسته للمرة الأولى، فهناك العديد من البلدان التي لا يرى فيها العريس عروسته إلا بعد عقد القران وفي ليلة الزفاف، وهذه تقاليد ما زال معمولاً بها حتى الآن.

العريس الهربان يهرب من عروسته ليلة زفافه

ولكن بالرغم من وجود هذه التقاليد حتى الآن إلا أنها قليلة ومحدودة، والغالب الآن يقوم الشاب بخطبة الفتاة وتظل فترة الخطوبة لفترة يتم الإتفاق عليها مسبقاً، وخلال الخطوبة يرى الشاب عروسته ويجلس معها ويحدث تزاور وود بين العائلتين، وبعد انتهاء فترة الخطوبة يتم عقد القران والزواج.

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ووفق الفيديو المتداول لـ العريس الهربان، فإن العريس كان يجلس بجوار عروسته التي لم يراها قبل ذلك، وقام أحد أقارب العروسة بالكشف عن وجهها ليراها العريس للمرة الأولي، ولكن المفاجأة أن العروسة لم تعجب العريس ويبدو أنها كانت غير جميلة فتركها هارباً وهو يجري بأقصى سرعة له عندما شاهد وجهها لأول مرة.