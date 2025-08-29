العريس النائم.. صدمة عروسة ليلة زفافها من عريسها الذي سقط من طوله في ليلة العمر

تداول النشطاء منذ قليل فيديو لعريس وعروسة أثناء زفافهما، وأطلقوا بسببه لقب العريس النائم على العريس الذي لم يتمالك نفسه ولم يستطع السيطرة عليها أثناء ليلة عمره وهو يسير بجوار عروسته، تلك اللحظة التي يحلم بها جميع الشباب، لكن يبدو أن العريس لم يلقي اهتماماً بهذه للحظات الجميلة.

شاهد ما فعل العريس النائم

ووفق الفيديو الذي تم تداوله فإن العريس كان يسير بجوار عروسته، وقد ظهر عليه أثر التعب والإرهاق الشديد، وفجأة وبدون مقدمات كاد العريس أن يقع على وجهه، فقامت العروسة بالإمساك بيده بقوة، ولكنها لم تستطع منع سقوط العريس، فجاء عدد من المعازيم بشكل سريع وأمسكوا به ومنعوه من السقوط.

ولم يتم الكشف عن مصير العريس النائم حتى الآن وما حدث له، وهل هذا بالفعل كان نتيجة الإرهاف وعدم النوم، أم أنه حالة إغماء أو غير ذلك، وأياً كان السبب، فإن العروسة أصيبت بصدمة شديدة نتيجة حالة العريس السيئة، وما هكذا يجب أن يكون العريس في ليلة زفافه.