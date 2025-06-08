أخبار عالمية

العروسة النحس.. أسوأ حظ يمكن أن تتخيله لعروسة ليلة دخلتها والعريس “دي جوازة نحس”

سيد عطية

وصف عريس زوجته بـ العروسة النحس، وذلك بعدما تعرض للعديد من المواقف التي لا يمكن تخيلها منذ خطبتها وحتى ليلة الزفاف وعقد القران، ودائماً عند الزواج قد يحدث بعض المشكلات كمرض قريب أو وفاة عزيز أو جار أو ما شابه ذلك، لكن حينما يحدث أكثر من موقف منذ تحديد الخطوبة وحتى الزواج فإن الأمر يكون مثيراً للريبة والدهشة.

العروسة النحس.. أسوأ حظ يمكن أن تتخيله لعروسة ليلة دخلتها والعريس "دي جوازة نحس"

ماذا حدث مع العروسة النحس

ويقول العريس أنه تقدم لخطوبة فتاة وتم الإتفاق على كل التفاصيل وتحديد موعد الخطوبة، وفي صباح يوم الخطوبة يموت خال العريس، وظهر يوم الخطوبة يموت عم العريس، فتم تدارك الأمر وتأجيل الخطوبة لأسابيع، وبالفعل في النهاية تمت الخطوبة على خير، ولكن المفاجأة حينما تم تحديد موعد الزواج.

 

اقرأ معنا أيضاً:

ومن كثرة ما حدث للعريس أطلق على عروسته لقب العروسة النحس، وذلك على حد تعبيره، ويكمل العريس ويقول أنه في يوم الزواج تم الإتفاق مع المأذون من أجل عقد القران وكتب الكتاب، والمفاجأة أنه في يوم الزفاف مات زوج عمة العريس وعم والده، والمفاجأة الكبرى أن المأذون مات هو الآخر يوم الزفاف.

الأمر الذي جعل العريس ينهي هذه الزواجة قبل تمامها وفي ليلة كان من المفترض أن تكون ليلة العمر، ووصف هذه الزيجة بالنحس، وقال أنه فضّل عدم إتمام الزواج حفاظاً على باقي العائلة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.