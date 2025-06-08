العروسة النحس.. أسوأ حظ يمكن أن تتخيله لعروسة ليلة دخلتها والعريس “دي جوازة نحس”

وصف عريس زوجته بـ العروسة النحس، وذلك بعدما تعرض للعديد من المواقف التي لا يمكن تخيلها منذ خطبتها وحتى ليلة الزفاف وعقد القران، ودائماً عند الزواج قد يحدث بعض المشكلات كمرض قريب أو وفاة عزيز أو جار أو ما شابه ذلك، لكن حينما يحدث أكثر من موقف منذ تحديد الخطوبة وحتى الزواج فإن الأمر يكون مثيراً للريبة والدهشة.

ماذا حدث مع العروسة النحس

ويقول العريس أنه تقدم لخطوبة فتاة وتم الإتفاق على كل التفاصيل وتحديد موعد الخطوبة، وفي صباح يوم الخطوبة يموت خال العريس، وظهر يوم الخطوبة يموت عم العريس، فتم تدارك الأمر وتأجيل الخطوبة لأسابيع، وبالفعل في النهاية تمت الخطوبة على خير، ولكن المفاجأة حينما تم تحديد موعد الزواج.

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ومن كثرة ما حدث للعريس أطلق على عروسته لقب العروسة النحس، وذلك على حد تعبيره، ويكمل العريس ويقول أنه في يوم الزواج تم الإتفاق مع المأذون من أجل عقد القران وكتب الكتاب، والمفاجأة أنه في يوم الزفاف مات زوج عمة العريس وعم والده، والمفاجأة الكبرى أن المأذون مات هو الآخر يوم الزفاف.

الأمر الذي جعل العريس ينهي هذه الزواجة قبل تمامها وفي ليلة كان من المفترض أن تكون ليلة العمر، ووصف هذه الزيجة بالنحس، وقال أنه فضّل عدم إتمام الزواج حفاظاً على باقي العائلة.