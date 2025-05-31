العروسة المظلومة “القيامة هتقوم”.. عريس يهرب مع حماته ويترك عروسته قبل الدخلة بـ9 أيام

في واقعة العروسة المظلومة، أقدم شاب يبلغ من العمر نحو 20 سنة على الهروب مع حماته التي تبلغ من العمر 40 سنة، وذلك قبل زفافه على عروسته “ابنة المرأة التي هربت معه”، وذلك في أغرب قصة حب حدثت، وإن شئت فقل أغرب قصة خيانة وقعت بين الأم وعريس ابنتها.

ماذا حدث مع العروسة المظلومة من أمها وزوجها

وبدأت القصة مع شاب وفتاة يدعيان “راهول وشيفاني” من إحدى الولايات الهندية، كانا على وشك الزواج، وقاما بطباعة دعوات الزفاف وتوزيعها على الأقارب والأصدقاء، ولكن قبل الزفاف بتسعة أيام وقعت الكارثة، حيث اختفى العريس واختفت معه أم العروسة، ولم يكتفيا بالهروب، بل قاما بسرقة جميع مدخرات عائلة العروسة، وهربا سوياً وتركا العروسة ووالدها بدون أي أموال.

اقرأ معنا أيضاً:

ولاحظت العروسة المظلومة من أمها وزوجها اختفاء والدتها وجميع المدخرات في نفس التوقيت الذي اختفى فيه عريسها، ليتبين بعد ذلك أنهما هربا سوياً، وبعد التأكد من هروبهما معاً، أكدت العروسة أنها كانت تلاحظ عريسها ووالدتها يتحدثان كثيراً في الهاتف، وكان لديها شكوك في وجود علاقة بينهما إلا أنها كانت تخشى إفساد حفل زفافها المنتظر.

كما لاحظ أيضاً زوج المرأة التي هربت مع عريس ابنتها، أن العريس كان يتحدث كثيراً مع زوجته لكنه لم يرغب في إثارة أي مشكلة حفاظاً على إتمام الزواجة، ولكن هذه السلبية من العروسة وأبيها وشكوكهم في وجود علاقة وعدم التحدث في الأمر هي التي شجعت هذا الشاب في الهروب مع حماته قبل الزفاف بأيام قليلة.