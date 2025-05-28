العروسة الجريئة.. عروسة تفاجئ العريس بطلب خيالي ليلة زفافها وأمام الناس وجرأة كبيرة منها

وصف نشطاء على مواقع التواصل فتاة ليلة زفافها بوصف العروسة الجريئة، وذلك نظراً لقيامها بطلب شئ من العريس في حضور والديها وبعض الأقارب، وكان لزاماً عليها أن لا تفعل ذلك خاصةً وأن والدها وأقاربها جالسين معها، والوالد هو الذي كان من المفترض أن يطلب ذلك.

ماذا فعلت العروسة الجريئة ليلة زفافها

حيث بدأت القصة في أحد البيوت التركية، والعروسة ترتدي ملابس الزفاف والعريس جالس أمامها والمأذون بدأ عقد القران بقوله أن المهر هو من حق المرأة في حالة الحياة أو الوفاة، ووجه المأذون حديثه للعريس قائلاً ماذا ستدفع لعروستك من مهر، فقال العريس سأدفع لها ما تريد.

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فقام المأذون بتوجيه حديثه إلى العروسة الجريئة قائلاً لها كم من المهر تريدين أن يدفعه لكي لعريس، فقالت العروسة أريد 5 كيلو ذهب مهر، وهنا تكلم جميع الحاضرين وقالوا كثير جداً، فقال رجل قريب من العريس 5 جرام ذهب فقط هو المهر، فقال المأذون أن ذلك قليل جداً، وأنه يجب أن لايقل المهر عن 50 جرام ذهب ليضمن حياة كريمة للعروسة عند بيعه حال حدوث أي ظروف للعريس.

وفي النهاية توافق الجميع على كتابة 150 جرام ذهب مهر، وسط حالة من التعجب من نشطاء مواقع التواصل، مشيرين إلى أن المهر يجب أن يكون متفق عليه مسبقاً، ولكن 5 كيلو ذهب التي طلبتها العروسة كثير جداً.