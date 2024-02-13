العراق يتطلع لإنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة

قال رئيس مجلس الوزراء العراق محمد شياع السوداني يوم الاثنين أن العراق يواجه الآن استحقاقًا لإنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.

وقد أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه بعد انتهاء مهام التحالف الدولي، يجب أن يكون لدى العراق القدرة على التعامل مع أي تحديات أمنية قد تظهر.

وأضاف السوداني: (يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي لإحداث خلل أمني) ومنذ فترة تخطط السلطات العراقية لتنظيم خروج سريع ومنظم للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد من خلال التفاوض، ومع ذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لهذا الانسحاب.

وفي الأحد الماضي فقد استؤنفت المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن مستقبل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

وقد أكدت السلطات العراقية بأن المفاوضات سوف تستمر بشكل منتظم بهدف إتمامها في أقرب وقت ممكن، طالما لم تعرقلها أي تطورات غير مرغوب فيها.

وقد وصفت السلطات العراقية وجود القوات الأجنبية على أراضيها بأنه يهدد الاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة، وتسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز السيادة الوطنية وتقديم الحلول الأمنية الداخلية للتحديات المستقبلية.

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