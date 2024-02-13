أخبار عالمية

العراق يتطلع لإنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة

عبد الرحمن عياد

قال رئيس مجلس الوزراء العراق محمد شياع السوداني يوم الاثنين أن العراق يواجه الآن استحقاقًا لإنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.
وقد أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه بعد انتهاء مهام التحالف الدولي، يجب أن يكون لدى العراق القدرة على التعامل مع أي تحديات أمنية قد تظهر.
وأضاف السوداني: (يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي لإحداث خلل أمني) ومنذ فترة تخطط السلطات العراقية لتنظيم خروج سريع ومنظم للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد من خلال التفاوض، ومع ذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لهذا الانسحاب.
وفي الأحد الماضي فقد استؤنفت المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن مستقبل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
وقد أكدت السلطات العراقية بأن المفاوضات سوف تستمر بشكل منتظم بهدف إتمامها في أقرب وقت ممكن، طالما لم تعرقلها أي تطورات غير مرغوب فيها.
وقد وصفت السلطات العراقية وجود القوات الأجنبية على أراضيها بأنه يهدد الاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة، وتسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز السيادة الوطنية وتقديم الحلول الأمنية الداخلية للتحديات المستقبلية.

العراق يتطلع لإنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة

مدرعات أميركية في العراق

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل