العدد الحقيقي لأنفاق غزة يصطدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 

قامت الصحيفة الأمريكية الشهيرة “نيويورك تايمز” بالكشف عن إصابة الجيش الإسرائيلي بحالة من الذهول وذلك بعد التأكد من وجود عدد مهول من الأنفاق داخل قطاع غزة.

أحد أنفاق غزة-المصدر:موقع سكاي نيوز

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز بأن بعضًا من المسؤولين وكذلك جنود الإحتلال الإسرائيلي كانوا متواجدين داخل أحد تلك الأنفاق بالقطاع، وقد أغرب تلك الجنود عن دهشتهم من الحجم الخاص بتلك الأنفاق وعمقها، بجانب جودة الخامات والآلات التي اعتمد عليها أفراد حركة حماس في بناء تلك الأنفاق.

وخلال شهر ديسمبر الماضي من عام 2023 فقد قام الجيش الإسرائيلي بتقدير طول أنفاق حركة حماس داخل قطاع غزة بحوالي 400 كيلو متر، ولكن فيما يخص رأي كبار بعض المسؤولين العسكريين بأن الطول الإجمالي الخاص بتلك الأنفاق أكبر من ذلك بكثير، ويعتقدون أن طول هذه الأنفاق تتراوح ما بين 560 كيلو متر وقد تصل إلى 720 كيلو متر.

وتبعًا لبعض الوثائق التي تم استعراضها من قبل الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” لأحد المسؤولين الكبار داخل الجيش الإسرائيلي خلال عام 2023، والذي أكد على أن الأنفاق الخاصة بحركة حماس لن تكون لها أي عاملًا في أي حروب ضد حركة حماس في المستقبل، إلا أن هذا الإعتقاد من قبل المسؤولين قد ثبت في الوقت الحالي أنه خاطئ تمامًا.

وخلال عام 2022 قد كشفت بعض الوثائق بأن حركة حماس قد قامت بإنفاق ما يقارب حوالي مليون دولار من أجل مداخل الأنفاق المتواجدة بمنطقة خان يونس فقط، وفي الوقت الحالي فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بتقدير وجود ما يقارب حوالي 160 كيلو متر من الأنفاق داخل منطقة خان يونس فقط، والذي يتواجد بها معارك عنيفة حاليًا بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجد وثيقة أخرى يعود تاريخها إلى عام 2015 والتي تؤكد على إنفاق حركة حماس ما يقارب 3 مليون دولار من أجل إنشاء الأنفاق المتواجدة داخل كافة المناطق بقطاع غزة.

وقام الجيش الإسرائيلي بتحديد نوعين من الأنفاق داخل قطاع غزة، النوع الأول منها والخاص بالقادة الكبار لحركة حماس مؤكدة على أن تلك النوع من الأنفاق ذات عمق أكبر وراحة وهي ما تسمح لهم بالمكوث داخلها لفترات طويلة، وفي بعض الأحيان تكون تلك الأنفاق تحتوي على أرضيات من السيراميك، أما النوع الآخر من الأنفاق فإنها تكون بسيطة وذات عمق أقل.

وأشار جيش الإحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عن عثوره على بعض الوثائق التي تدل على أماكن تواجد بعض الأنفاق، وقام باستخدام تلك الوثائق من أجل القيام بتحديد الأماكن الخاصة بهذه الأنفاق ومن ثم تدميرها.

وفرض الجيش الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر “بدء معركة طوفان الأقصى”، حيث قام الجيش الإسرائيلي بقتل حتى الآن ما يزيد عن 24200 فلسطيني داخل القطاع أغلب هؤلاء من الأطفال والنساء والشيوخ الكبار، وتسبب في نزوح أكثر من مليون ونصف شخص عن منازلهم وجعلهم دون مأوي، وبسبب تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فقد قامت جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.