العثور علي عظمة ديناصور من نوع آكل العشب في فرنسا

في إكتشاف جديد عثر علماء حفريات في فرنسا علي عظمة فخذ ديناصور عملاق في موقع تنقيب بجنوب غرب فرنسا، حيث يتم التنقيب في هذا المكان منذ عام 2010 عن رفات الحيوانات الكبيرة التي كانت تعيش علي الأرض في الماضي.

ويصل طول عظمة الفخذ التي عثر العلماء عليها إلي مترين، وتنتمي إلي فصيلة الديناصورات آكلة العشب التي تمتاز بالأعناق والذيول الطويلة، التي كانت منتشرة في العصر الجوراسي قبل أكثر من 140 مليون سنة.

وقد إندهش العلماء من حالة حفظ هذه العظمة حيث أنها بحالة جيدة، وقال العلماء أن وزن هذه الديناصورات كان يزن من 40 إلي 50 طن، وأضافوا أنهم عثروا بالقرب من هذا المكان على أكثر من 7500 أحفورة تعود لما يربو على 40 نوع من مختلف الحيوانات المختلفة منذ عام 2010.

تاريخ الديناصورات قبل ظهور الإنسان علي وجه الأرض:

تعتبر الديناصورات من أكبر الكائنات التي كانت تعيش علي وجه الأرض، منذ ملايين السنيين قبل ظهور الإنسان حيث عاشت في العصر الطباشيري والتيراسي والجوراسي، ومنها ما هو كبير وصغير الحجم، وقد تم إكتشاف أول أحفورة لديناصور في عام 1841 على يد العالم البريطاني ريتشارد أوين وقد إنقرضت هذه الحيوانات بصورة غامضة وسريعة وإلي الأن يحتار العلماء في كيفية إنقراض هذه الديناصورات.

أسماء الديناصورات المختلفة:

تتعد أنواع الديناصورات من حيث الأشكال والأسماء ومن أهم أسماء هذه الديناصورات مايلي:

1- برونتو سورس

2- البراكيوسورس

3- ديبلودوكس

4- تيرانوصور

5- أجيوا نودون

6- ستيجو سورات

7- تراكودون

الأسباب المحتملة لإنقراض الديناصورات:

1- إرتطام نيزك بحجم الكرة الأرضية أدي إلي فناء الأرض وكل ماعليها من حياة، وكون هذا الإرتطام حفرة كبيرة قطرها 180 كيلومتر في مدينة المكسيك.

2- إنتشار بركاني نتيجة إرتطام هذا النيزك بالأرض، مما أدي إلي إنتشار غبار بركاني كان السبب في إنقراض هذه الديناصورات.

3- تغيّر المناخ وتغيّر منسوب المياه والبحيرات والأنهار وكذلك إرتفاع درجات الحرارة.