“العالم يغلي” أمريكا وبريطانيا يقومون بضرب الحوثيين.. وإيران تدخل على خط الأحداث الساخنة

يبدو أن الأوضاع خلال الساعات الماضية أصبحت ساخنة للغاية، مما يجعل هناك قلق وتوتر من وتيرة الأحداث المتسارعة خلال الآونة الأخيرة.

وتسيطر حالة من الترقب على عدد من شعوب المنطقة العربية، بعد التهديدات الأمريكية البريطانية، بعدما قامت جماعة الحوثيين بتعطيل حركة الملاحة في الشرق الأوسط، عقب استمرار الاحتلال الصهيوني في قصفه للمدنيين في قطاع غزة.

وخلّف القصف الصهيوني على غزة الآلاف من الشهداء منذ بداية الحرب بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في السابع من أكتوبر للعام الماضي 2023.

#وول_ستريت_جورنال عن مصادر غربية: الشرق الأوسط يستعد لضربات أميركية على #الحوثيين، والأهداف المحتملة هي مواقع إطلاق صواريخ ومسيّرات#سوشال_سكاي pic.twitter.com/bNazvkl34q — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 11, 2024

أمريكا وبريطانيا يهددان الحوثيين بعملية “حارس الازدهار”

أكد كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة ستقوم بما يلزم لمواجهة تهديدات جماعة الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر

بينما أوضحت “القيادة الوسطى الأمريكية” أن الحوثيين باليمن أطلقوا صاروخًا باليستيًّا مضادًا للسفن على خطوط الشحن الدولي في خليج عدن، مما تسبب في أضرارًا جسيمة.

الحوثيين يردون على القرارات الامريكية بإطلاق عدد من المسيرات الانتحارية والصواريخ الباليستية تجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة pic.twitter.com/TCHx82N3nN — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) January 11, 2024

في نفس السياق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن أن الشرق الأوسط يستعد خلال الساعات القليلة المقبلة لضربات أمريكية على جماعة الحوثيين.

وأشارت الصحيفة العالمية إلى أن الجانب الأمريكي يرى أن الضربات تعد رد فعل طبيعي لما يقوم به الجانب اليمني.

هل سيتدخل الجبان #خامنئي لحماية ذيوله الحوثيين في اليمن ؟! الجواب : لا . سيتفرج و يشاهد الدمار pic.twitter.com/HzhyQaWuKa — ‎﮼الفريق ﮼الركن ﮼سعد ﮼الشمري ﮼مستقل (@shimry1000) January 11, 2024

قلق بريطاني

في سياق متصل، أكدت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن الخارجية البريطانية لديها قلق من خروج الأوضاع عن السيطرة خلال الفترة القادمة، لذلك تتوقع أن يكون أي عمل ضد جماعة الحوثيين محدودًا ومتفق عليه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هناك تحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سيستهدف قواعد رئيسية لـ الحوثيين خلال وقت قريب.

وشددت “التايمز” على أن الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا بالتزامن مع التحضيرات البريطانية الأمريكية لشن ضربات ضد جماعة الحوثيين، والتي يعتبرونها خارجة عن المسار الصحيح بعد الهجمات الأخيرة.

🔻👈لايوجد ضربات ضد الحوثيين

التلاعب بالمصطلحات مرفوض!!

نتعامل مع اي تطورات انها استهداف لليمن واليمنيين وندعوا التعاطي معها إعلاميا على هذا المعيار !! مستعدين لكل الخيارات!؟ #قرار_مجلس_الامن_تحت_اقدامنا #Yemen pic.twitter.com/KW7xHh2IVv — أنيس منصور (@anesmansory) January 11, 2024

إيران تدخل على خط الأحداث الساخنة

فيما أشار الجيش الأمريكي “البنتاجون” في بيان رسمي له، إلى أن البحرية الإيرانية احتجزت اليوم ناقلة نفط بشكل غير مشروع ووضع الطاقم مجهول.

*ايران تنشر مقطع لعملية سيطرتها على الناقلة (التي بحوزة اميركا) هذا اليوم* pic.twitter.com/PI2Ig52knN — Faysal Abdelsaterفيصل عبد الساتر (@faysalabdlsater) January 11, 2024

وشدد “البنتاجون” على أن هجوم الجماعة الحوثية، والتي وصفته ب”المتهور”، الثلاثاء الماضي، في جنوب البحر الأحمر يبرهن على أهمية العملية البحرية “حارس الازدهار”.