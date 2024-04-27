العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال ساعات سيضرب هذه المناطق ويطالب بأخذ الحيطة والحذر

عاد العالم الهولندي من جديد، ليتنبأ بزلزال وصفه بالقوى، وسيحدث الزلزال اليوم أو غداً على أقصى تقدير، وستصل قوة الزلزال إلى حوالي 6 درجات بمقياس ريختر، وسوف يقع الزلزال في جزيرة تايوان ومحيطها، وذلك وفق تدوينته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس قبل قليل.

زلزال منتظر يضرب تايوان ومحيطها خلال ساعات

وقال فرانك هوغربيتس العالم الهولندي الشهير والذي ذاع سيطه بعد تنبأه بزلزال تركيا،أنه حدث ثلاث اقترانات للكواكب خلال الأيام الماضية، وبالتحديد يوم 21 أبريل الجاري، مما يشير إلى حدوث مجموعة مكثفة من الهزات القوية التي ستحدث بتايوان ومحيطها.

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وقال فرانك هوغربيتس أن الذروة القمرية العالية أمس من الممكن أن تؤدي لهزة قوية في يوم 27 أو 28 أبريل، مؤكداً أنه سينشر فيديو في وقت لاحق اليوم حول هذا الأمر، ويذكر أنه في بداية مارس الماضي وقع زلزال بسواحل تايوان بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر، وتلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة 4 ريختر.