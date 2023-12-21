العاصمة السويسرية تطلق تجربة جريئة للسماح ببيع الكوكايين للترفيه

تقوم العاصمة السويسرية بيرن بدراسة مخطط تجريبي جريء للسماح ببيع الكوكايين للاستخدام الترفيهي وهو نهج لم يتم تجربته سابقًا في أي مكان آخر في العالم.

وقد أيد البرلمان في بيرن هذه الفكرة لكنها لا تزال بحاجة للتغلب على معارضة الحكومة المحلية وسوف تتطلب أيضًا تغييرًا في القانون الوطني.

وتشهد سياسة المخدرات تطورًا في جميع أنحاء العالم فقد ألغت ولاية أوريغون الأمريكية تجريم حيازة كميات صغيرة من الكوكايين في عام 2021 بهدف علاج تعاطي المخدرات.

ومن جهة أخرى لم تعد العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال تفرض عقوبات السجن على حيازة المخدرات بما في ذلك الكوكايين.

وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتراح الذي يجري مناقشته في بيرن يعد فريدًا حيث لم تصل أي دولة أخرى إلى هذا المستوى.

وفي الوقت الحالي تعيد سويسرا النظر في سياستها المتعلقة بالمخدرات بعد أن تلقت انتقادات من بعض السياسيين والخبراء حول فاعلية الحظر الكامل للمخدرات.

ويذكر أن الاقتراح الحالي لا يزال في مراحله الأولى ويأتي ذلك بعد سلسلة من التجارب على السماح بالبيع القانوني للقنب.

وقد عبّرت إيفا تشين عضوة في مجلس بيرن من حزب اليسار البديل التي شاركت في رعاية الاقتراح عن رأيها قائلة: (فشلت الحرب على المخدرات وعلينا أن نبحث في أفكار جديدة، إن التنظيم والتقنين قد يكونان أكثر نجاحًا من مجرد القمع).