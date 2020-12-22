الطفل المعجزة .. نجا من خمس سكتات قلبية ليعود إلى منزله ويحتفل بعيد ميلاده الأول

بواسطة هاني شمس

سيسمح لطفل معجزة أصيب بخمس سكتات قلبية بالعودة للاحتفال بعيد ميلاده الأول بعد ان قيل لوالدى الصغير “تومى تايلور” ثلاث مرات أن يودعاه الوداع الأخير،ولكن في كل مرة استطاع الطفل المولود قبل الأوان التغلب على الحالة التى تهدد حياته .

الطفل المعجزة .. نجا من خمس سكتات قلبية ليعود إلى منزله ويحتفل بعيد ميلاده الأول 2 22/12/2020 - 9:49 ص

يخطط الآن “إيثان تايلور” و “إميلى كونليف” ، وكلاهما يبلغ من العمر 20 عامًا ، لعيد ميلاد خاص وأول عيد ميلاد لتومى “المقاتل الصغير” كما اطلقا عليه.

قالت إميلي: “لقد مررنا بالكثير هذا العام ولكنى ما زلت أشعر بالقوة ، وذلك لأن تومى بجانبى”.

“إنه فرحة مطلقة ونحن محظوظون جدا لوجوده”.

الطفل المعجزة .. نجا من خمس سكتات قلبية ليعود إلى منزله ويحتفل بعيد ميلاده الأول 1 22/12/2020 - 9:49 ص

كان وزن تومى 1.2 كجم فقط عندما ولد قبل موعده بـ 11  أسبوعًا فى الاول من يناير فى مستشفى رويال بولتون ، جى تى آر مانشستر.

اكتشف الأطباء أن الأنابيب التي تربط فمه والقصبة الهوائية والمعدة لم تتكون بشكل صحيح ، وهى حالة نادرة تحدث لطفل واحد كل 5 الاف ،كما كان لديه أيضًا ثقب فى حنجرته.

في سن تسعة أيام ، خضع لعمليتين جراحيتين لاصلاح أنابيب التغذية والتنفس ، وهما أول عمليتين من ثمانى عمليات في سبعة أشهر.

عانى تومي بعد ذلك من خمس سكتات في القلب فى مايو وتم نقله جواً إلى مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن لإجراء عملية جراحية.

وأضافت إميلي: “كانت حالة تومى تتحسن وتسؤ، لقد كان احساساً مرعباً.

“في كل مرة كنا نظن أنه سيموت ولكن فى كل مرة كان ينجو منها.”

لقد تحسنت حالته وهو الآن بحاجة إلى التهوية في الليل فقط.سيعود تومي إلى المنزل حتى العام الجديد ، ثم يعود إلى المستشفى حتى فبراير.

المصدر : THE SUN

Avatar of هاني شمس
هاني شمس

كاتب ورسام صحفى
مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم
عضو نقابة الصحفيين المصريين

قد يعجبك ايضا
أخبار عالمية

الحكومة اليابانية تمنع دخول غير اليابانيين للبلاد إعتباراً من يوم الخميس

أخبار عالمية

جو بايدن يوفي بعهده ويعين مدرساً سابقاً في منصب وزير التعليم

أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل…

أخبار عالمية

أول لاتيني في الكونغرس، حاكم كاليفورنيا يعين أليكس باديلا في مجلس الشيوخ الأمريكي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.