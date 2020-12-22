الطفل المعجزة .. نجا من خمس سكتات قلبية ليعود إلى منزله ويحتفل بعيد ميلاده الأول

سيسمح لطفل معجزة أصيب بخمس سكتات قلبية بالعودة للاحتفال بعيد ميلاده الأول بعد ان قيل لوالدى الصغير “تومى تايلور” ثلاث مرات أن يودعاه الوداع الأخير،ولكن في كل مرة استطاع الطفل المولود قبل الأوان التغلب على الحالة التى تهدد حياته .

يخطط الآن “إيثان تايلور” و “إميلى كونليف” ، وكلاهما يبلغ من العمر 20 عامًا ، لعيد ميلاد خاص وأول عيد ميلاد لتومى “المقاتل الصغير” كما اطلقا عليه.

قالت إميلي: “لقد مررنا بالكثير هذا العام ولكنى ما زلت أشعر بالقوة ، وذلك لأن تومى بجانبى”.

“إنه فرحة مطلقة ونحن محظوظون جدا لوجوده”.

كان وزن تومى 1.2 كجم فقط عندما ولد قبل موعده بـ 11 أسبوعًا فى الاول من يناير فى مستشفى رويال بولتون ، جى تى آر مانشستر.

اكتشف الأطباء أن الأنابيب التي تربط فمه والقصبة الهوائية والمعدة لم تتكون بشكل صحيح ، وهى حالة نادرة تحدث لطفل واحد كل 5 الاف ،كما كان لديه أيضًا ثقب فى حنجرته.

في سن تسعة أيام ، خضع لعمليتين جراحيتين لاصلاح أنابيب التغذية والتنفس ، وهما أول عمليتين من ثمانى عمليات في سبعة أشهر.

عانى تومي بعد ذلك من خمس سكتات في القلب فى مايو وتم نقله جواً إلى مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن لإجراء عملية جراحية.

وأضافت إميلي: “كانت حالة تومى تتحسن وتسؤ، لقد كان احساساً مرعباً.

“في كل مرة كنا نظن أنه سيموت ولكن فى كل مرة كان ينجو منها.”

لقد تحسنت حالته وهو الآن بحاجة إلى التهوية في الليل فقط.سيعود تومي إلى المنزل حتى العام الجديد ، ثم يعود إلى المستشفى حتى فبراير.

المصدر : THE SUN