الصين تُهدد أمريكا بعد الإصرار على تسليح تايوان

عاد التوتر من جديد يطرأ على العلاقات الصينية الأمريكية، بعدما اتخذت الولايات المتحدة قرارًا بتسليح تايوان خلال الفترة الأخيرة، خلال أزمتها العسكرية مع الجيش الصيني.

وقامت الصين بدعوة أمريكا بالتوقف عن تسليح الجانب التايواني، وذلك خلال اجتماع الممثلين العسكريين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تفاصيل مفاوضات الصين وتايوان في أمريكا

أكدت تقارير صحفية صينية اليوم الأربعاء، عن أن وزارة الدفاع في العاصمة بكين، ليست مستعدة للتوصل لحل وسط فيما يخص قضيتها مع تايوان، مما يجعل هناك إصرار على تحقيق الأهداف الصينية الموضوعة من قبل القيادات السياسية.

بينما أشارت التقارير إلى أن ممثلي وزارتي الدفاع للبلدين اجتمعوا أول أمس الإثنين، وأمس الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن للوصول لحل وسط في الأزمة التي حدثت بينهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

الحرب قادمة بين الصين وامريكا https://t.co/QgwzbjWFVT — Gazan Life. غزاوي (@Gazan_Life) January 8, 2024

وجاء اجتماع الطرف الصيني والتايواني قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان، والمقرر عقدها السبت المقبل، وذلك لانتخابات رئيسًا للبلاد وأعضاء برلمانيين.

وأكدت التقارير أن هناك حالة من الاستياء لدي الجانب الأمريكي من فشل المفاوضات بين الجانبين الصيني والتايواني، حيث سيؤدي التصعيد بين الطرفين لحرب ستضر بالمدنيين وشعوب البلدين.

روسيا وأوكرانيا – كوريا ج وكوريا ش – إسرائيل وفلسطين – الصين وأمريكا .. انها حرب الشرق مع الغرب , حرب عالمية لا ينقصها سوى القنابل النووية وهي لن تستعمل لأن الجميع نسي الباس وورد الخاص بها وبالتالي هي حرب عالمية ( قرديحي ) https://t.co/VFfay3wZej https://t.co/BLSDCyH5fh — Mustafa Ahmed (@mamhamadh) January 5, 2024

وتري الولايات المتحدة الأمريكية أن الصين تبحث عن إحداث أزمات مع حكومة وقيادات تايوان، خاصة وأن الأخيرة تبحث عن إقامة حياة ديمقراطية خلال الفترة المقبلة، من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.

الجدير بالذكر أن القيادات الأمريكية تبحث عن تهدئة الأوضاع في العالم خلال الفترة الحالية، حيث تخشى من نشوب حرب عالمية ثالثة بعد الحرب الفلسطينية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا توتر علاقات الصين وتايوان.