الصين تُحذر أمريكا من التدخل في شؤونها الداخلية

قامت جمهورية الصين الشعبية بتوجيه تحذيرات شديدة للولايات المتحدة الأمريكية من التدخل في شؤون بكين الداخلية، بعد الأحداث الأخيرة.

وتسود حالة من التوتر والقلق لدي علاقة الصين بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد أزمة تايوان.

تفاصيل تحذير الصين من التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية

أكد وانج، وزير الخارجية الصيني على أن نهج بلاده يعد ثابتًا، حيث لديها نظرة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، والتي يسودها نوعًا من السلام، بالإضافة إلى رؤية التطور لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن بلاده تتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، كما أن بكين ملتزمة بتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية.

وشدد الوزير الصيني على أن بلاده ترفض أي تدخل في شؤونها وتهديد آمنها القومي خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التقييد الذي تراه بكين من جانب الولايات المتحدة فيما يخص بتنميتها.

وأصبحت العلاقاع الصينية الأمريكية متوترة خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد أزمة تايوان والصين، ورؤية الأخيرة بأن الأراضي التايوانية جزءًا لا يتجزأ من الصين، فيما ترى أمريكا أن تايوان تعد دولة لها استقلالية مثل أي دولة في العالم، مما جعل هناك توتر بين الثنائي.