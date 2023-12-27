ذكرت الحكومة الصينية يوم الأربعاء أنها تهدد بفرض مزيد من العقوبات التجارية على تايوان في حال استمر الحزب الحاكم هناك في دعم الاستقلال بشكل عنيد.

ويأتي هذا التهديد في إطار تصاعد الحرب الكلامية بين البلدين مع اقتراب موعد الانتخابات في تايوان الشهر المقبل.

الصين تهدد بفرض عقوبات تجارية إضافية على تايوان

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تايوان في 13 يناير وفي الوقت نفسه تسعى الصين لإجبار تايوان على الاعتراف بسيادتها عليها، إذ تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.

وقد اتهمت تايوان الصين هذا الشهر بممارسة الإكراه الاقتصادي والتدخل في الانتخابات بعد أن أعلنت بكين نهاية خفض التعريفات الجمركية على بعض الواردات الكيماوية من تايوان وزعمت أن تايبه خالفت اتفاقًا تجاريًا تم توقيعه في عام 2010 بين البلدين.

وقد صرح تشين بين المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني خلال إفادة صحفية في بكين أن السبب الأصلي وراء المشكلات المتعلقة بالاتفاقية الصينية التايوانية لعام 2010 هو تمسك الحزب الحاكم في تايوان، الحزب الديمقراطي التقدمي بدعم استقلال الجزيرة بشكل رسمي.

وأضاف تشين قائلاً: (إذا استمرت السلطات في الحزب الديمقراطي التقدمي في التمسك بعناد بموقفها المتعلق بالاستقلال التايواني ورفضت التراجع، فإننا سندعم اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل الإدارات ذات الصلة وفقًا للوائح).

وقد أشار إلى أن تايوان تواجه مفترق طرق وأن جميع القضايا يمكن مناقشتها ولكن يجب أن تستند إلى رفض استقلال الجزيرة، وأكد مرة أخرى أن استقلال تايوان يعني بدء الحرب.