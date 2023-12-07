الصين تفتتح أعمق مختبر فيزيائي في العالم تحت الأرض

افتتحت الصين اليوم (الخميس) مختبرها العملاق للبحث عن المادة المظلمة، والذي يقع على عمق 2400 متر تحت الأرض في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.

أعمق مختبر فيزيائي تحت الأرض - مصدر الصورة صحيفة الشعب أونلاين

ويعد المختبر العميق ذو الإشعاع المنخفض للغاية (دورف) للتجارب الفيزيائية المتقدمة، أكبر مختبر تحت الأرض في العالم بسعة فضاء إجمالية تبلغ 330 ألف متر مكعب.

ويهدف المختبر إلى دراسة المادة المظلمة، وهي مادة غير مرئية تشكل حوالي 85 % من كتلة الكون، ويعتقد العلماء أن المادة المظلمة تلعب دورا مهما في تشكل المجرات وتطورها.

ويتمتع المختبر بميزة كونه يقع على عمق كبير، مما يساعد على حجب معظم الأشعة الفضائية التي تعرقل المراقبة.

المختبر يعد مركز عالمي للبحوث العلمية العميقة

وقال البروفيسور يويه تشيان من جامعة تشينغهوا التي تقود المشروع، أن المختبر سيصبح مركزا عالميا للبحوث العلمية العميقة تحت الأرض، وسيساعد على تعزيز وتطوير البحوث في الصين في مجال المادة المظلمة.

وأضاف أن المختبر سيستخدم أيضا لدراسة أصول الكون وتطوره، واختبار نماذج فيزياء الجسيمات.

ويأتي افتتاح المختبر الصيني في إطار المنافسة العالمية في مجال البحث العلمي.

استثمارات دولية كبرى في دراسة المادة المظلمة

وتستثمر الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا، بشكل كبير في إنشاء مختبرات تحت الأرض لدراسة المادة المظلمة وغيرها من الظواهر الفيزيائية.