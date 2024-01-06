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الصين تعلن عن إحباط 391 ألف جريمة نصب على الإنترنت في عام 2023

مريم الهنداوي

أعلنت وزارة الأمن العام في الصين أنها قد تمكنت من إحباط نحو 391 ألف جريمة نصب حدثت على شبكة الإنترنت، وذلك بين شهر يناير وشهر نوفمبر لعام 2023. و قامت الوزارة بإطلاق العديد من الحملات التي تتصدى لعمليات النصب والاحتيال على الإنترنت في عام 2023 ووجهت لها ضربات قاصمة، حيث أن هذه الأنشطة تعد أنشطة إجرامية.

وأعلنت الوزارة أيضًا أنه قد تم إلقاء القبض على 79 ألف شخص مشتبه به، ومن بينهم حوالي 263 شخص كانوا قد قادوا هذه العمليات أو قاموا بتمويلها أو كانوا هم المسؤولين عن هذه الأنشطة.

كما قامت الوزارة بإرسال فرق عمل إلى العديد من البلدان، مثل الفلبين وتايلاند وكمبوديا، للمشاركة في هذه المهمات من أجل تنفيذ القوانين الدولية. وقد تم إحباط الكثير من الأنشطة الإجرامية هذه في الخارج، وتم القبض على أكثر من 3000 شخص مشتبه به في هذه العمليات.


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عن الكاتب:
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مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.

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