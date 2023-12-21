الصين تعلن عزمها على إعادة توحيد تايوان

خلال القمة الأخيرة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي جو بايدن في سان فرانسيسكو فقد تم إعلام بايدن بنية الصين إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين ولكن دون تحديد موعد محدد حتى الآن، وهذا ما أكدته مصادر أميركية حالية وسابقة حسبما نقل موقع (إن بي سي نيوز) الأميركي.

وقد أفادت المصادر بأن شي جين بينغ قد أعلم بايدن خلال اجتماع جماعي حضره عدد من المسؤولين الأميركيين والصينيين بأن الصين تفضل إعادة ضم تايوان بشكل سلمي وليس بالقوة.

كما أشار الرئيس الصيني إلى أن توقعات القادة العسكريين الأميركيين بشأن نيته في الاستيلاء على تايوان في عام 2025 أو 2027 كانت خاطئة حيث أكد أنه لم يحدد إطار زمني محدد للعملية.

وتقدم هذه المعلومات تفاصيل جديدة حول اجتماع القمة الهامة بين الزعيمين الذي كان يهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.

وقد أشار موقع (إن بي سي نيوز) إلى أن تهديد الصين بشأن تايوان كان يشكل مصدر قلق كبير لمسؤولي إدارة بايدن الذين يسعون لتجنب التصعيد العسكري مع الصين.

ويذكر أن الصين تعتبر تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءًا من أراضيها وقد تعهدت بإعادتها إلى سيادتها في وقت ما.

وفي سياق متصل فقد أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان قبل أيام قليلة أن الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين سوف يدافعون عن استقرار تايوان، مؤكداً التزامهم بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.