الصين تطلق اليوم قمرًا صناعيًا جديدًا بهدف مراقبة الأرض من الفضاء

صرحت الصين اليوم الأحد 15/10/2023 بأنه تم إطلاق صاروخ من طراز “لونج مارش-2 دي”، وذلك لإرسال قمر اصطناعي بإمكانيات حديثة لمراقبة الأرض من الفضاء. ويعتبر إطلاق هذا الصاروخ هو المهمة رقم 491 لعائلة صواريخ “لونج مارش”، وذلك حسب ما ذكره مركز جيوتشوان.

الصين تطلق قمر صناعي جديد المصدر: تويتر

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن القمر الاصطناعي الجديد قد تم تسميته “يونهاي-1 04″، وتم إطلاق الصاروخ من مركز جيوتشوان.

وصرح المركز بأن القمر الاصطناعي قد دخل إلى المدار المحدد من قبل في وقت قياسي.

وهناك بعض الخدمات التي سيقدمها هذا القمر الاصطناعي الجديد مثل كشف البيئة الجوية والبحرية والفضائية، وكذلك الوقاية من الكوارث الطبيعية وتخفيف حدتها، وإجراء التجارب العلمية.