الصين ترسل ثماني مقاتلات ومنطادًا عبر خط المنتصف في مضيق تايوان

في تطور جديد للتوترات بين تايوان والصين فقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثماني مقاتلات صينية تعبر خط المنتصف في مضيق تايوان، بالإضافة إلى منطاد واحد.

وتعتبر تايوان جزءًا من أراضي الصين ولكنها تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر نفسها دولة منفصلة مما يثير الاحتقان بين البلدين.

مقاتلات صينية

وتتزايد المخاوف في تايوان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير، وتستغل الصين هذه الفترة لتكثيف نشاطها العسكري حول تايوان مما يثير المخاوف من احتمالية تصعيد النزاع بين الجانبين.

وكان خط المنتصف يُعتبر في السابق حاجزًا غير رسمي بين تايوان والصين لكن الطائرات الصينية تحلق فوقه بشكل دوري الآن مما يزيد من حدة التوتر.

وفي استجابةً لتلك التحركات فقد أرسلت تايوان قواتها لمراقبة الوضع والتصدي لأي تهديدات محتملة.

بالإضافة إلى ذلك فقد رصدت وزارة الدفاع التايوانية منطادًا صينيًا في المضيق ويُعتقد أنه جزء من مجموعة من المناطيد التي تستخدمها تايوان لرصد الطقس.

وفي هذا الوقت من العام يتأثر اتجاه المناطيد بالرياح السائدة مما يفسر تحرك المنطاد نحو الشرق ثم اختفائه بعد ساعة من عبوره خط المنتصف.