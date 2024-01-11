الصين تحث الولايات المتحدة على عدم التدخل في انتخابات تايوان

دعت الصين الولايات المتحدة يوم الخميس إلى عدم التدخل في الانتخابات التي سوف تجرى في تايوان، وقد أكدت رفضها الشديد للزيارات الرسمية بين تايوان والولايات المتحدة.

وقد جاءت هذه التصريحات عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ التي أشارت إلى أنه يجب على واشنطن تجنب التدخل في الانتخابات القادمة في تايوان من أجل تجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأميركية.

الانتخابات في تايوان

وقد أعربت الصين عن رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن نية إرسال وفد رسمي إلى تايوان بعد انتهاء الانتخابات.

وقد أكدت المتحدثة الصينية أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، وأنه لا يمكن تجاوز هذا الواقع في العلاقات الصينية الأميركية.

وقد استنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية التحذير الذي أطلقته الولايات المتحدة على الصين بشأن زيادة التوترات حول الانتخابات في تايوان، معربة عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتصريحات الطائشة التي تصدر عن الجانب الأميركي بشأن هذه الانتخابات، وشددت على ضرورة أن يتخذ الجانب الأميركي خطوات عملية للوفاء بالتزاماته التي قطعها زعيما البلدين.

ومن جهته فقد دعا وزير الخارجية التايواني (جوزف وو) الصين إلى وقف التدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تايوان يوم السبت المقبل.

وأكد وزير الخارجية التايواني أن الانتخابات في تايوان تشغل اهتمامًا عالميًا، وأن التدخلات المتكررة من الجانب الصيني تسرق الأضواء، وأشار إلى أنه ينبغي على الصين أن تتوقف عن التدخل في انتخابات الدول الأخرى وترك لها تنظيم انتخاباتها الخاصة.