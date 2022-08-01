الصين تجدد تهديدها بالتصعيد العسكرى عقب إعلان بيلوسي زيارة قريبة لتايوان

أعلنت الصين في بيانات عدة صدرت عنها عن تهديد جديد لها بالتصعيد العسكري؛ بسبب أزمتها مع تايوان، خاصة عقب إعلان نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن زيارة قريبة لها لتايوان المنشقة عن بكين، والتي انفصلت عنها منذ عدة سنوات لكنها تعد وجزء من أراضيها، بينما على الجانب الآخر هناك مناوشات عدة بينهما وتتدخل واشنطن سياسيا بينهما بل وعسكريا لإشعال الأزمة.

زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان

ووفقا لما قالته الخارجية الصينية، في تهديد واضح وصريح لها بإن الصينيين من العسكر وغيرهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي؛ بسبب ما قيل عن زيارة رئيسة مجلس النواب لتايوان المرتقبة نظرًا لأن زيارة بيلوسي سوف تعد انتهاكا لما قالت عنه أنه سيادة الصين، ما سيتسبب في التأثير سلبا على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى آسيا

وذلك عقب إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي في بيان صدر عنها يوم أمس الأحد، بأنها سوف تجري جولة إلى آسيا، على أن تذهب إلى حوالي أربعة دول هي: ماليزيا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، لكن قالت تقارير أن الغموض ما زال يحيط بالزيارة ولم يتم تحديد ما إذا كانت سوف تذهب إلى تايوان، أم لا على الرغم من عدم إدراجها على جدول.

الرئيس الصيني يحذر بايدن من اللعب بالنار

وحذر شي جين بينج، الرئيس الصيني، نظيره جو بايدن الأمريكي، في اتصال هاتفي، من اللعب بالنار في مسألة تايوان؛ حتى لا يكتوي بنارها، يوم الجمعة الماضي، وفقا لما قاله بيان صيني رسمي، وحذره قائلا: أولئك الذين يلعبون بالنار؛ سيحرقون أنفسهم بها، بل وتابع حديثه محذرا إياه قائلا: نأمل أن يكون هذا الأمر واضحا للولايات المتحدة، كما إنه يتعين على واشنطن الالتزام بوجهة نمر الصين التي ترفض استقلال تايوان