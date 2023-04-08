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الصين تبدأ في مناورات عسكرية تستهدف تطويق تايوان بالكامل

محمد صفوت

أعلنت الصين عن بدء تدريبات عسكرية في مضيق تايوان تحت عنوان “السيف الحاد المتحد”، وتهدف التدريبات إلى “تطويق كامل” لتايوان، حيث تركّز التدريبات على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل لتايوان.

مناورات الصين ضد تايوان

وتأتي هذه التدريبات في إطار رسالة “تحذير صارمة” موجهة لـ”القوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان”، وذلك عقب عودة رئيسة تايوان تساي إنغ وين من الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن هذه التدريبات تهدد “الاستقرار والأمن” في المنطقة، وتقوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

الصين تعلن عن بدء تدريبات عسكرية في مضيق تايوان

ولم تحدد الصين الموقع الدقيق لهذه التدريبات في المضيق الذي يبلغ عرض أضيق جزء منه بين الساحل الصيني وتايوان حوالي 130 كيلومتر.

صرحت تساي إنغ وين بأن تايوان تواجه توسعًا استبداديًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، وأكدت عزمها على العمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة والدول ذات العقلية المماثلة للدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية.

وزارة الدفاع في تايوان

أفادت وزارة الدفاع في تايوان بأنها ستتعامل بحذر وروية مع إعلان بكين عن بدء المناورات العسكرية في مضيق تايوان، وأنها ستعمل على الرد بشكل لا يتضمن أي تصعيد أو إثارة للنزاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 طائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان، وذلك في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين، وأكدت تايوان أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها وأمنها.

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محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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