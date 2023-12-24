الصدفة وحدها كشفت تفاصيل الكارثة… تصور ابنها على البحر والفيديو يوثق هجوم القرش على شخص بالمياه

لعبت الصدفة دورا هاما في الكشف عن تفاصيل تلك الواقعة، حيث تم تصوير مقطع فيديو وبالصدفة تم اكتشاف تفاصيل هجوم مميت من قبل سمكة قرش أودى بحياة رجل في السبعينيات من العمر وهو يسبح في مياه شاطئ Ixtapa Zihuatanejo في المكسيك.

وأوضح الفيديو أن القرش مر من تحت السباح ولامسه وهاجم قدمه مما سبب له إصابات خطيرة.

صور الفيديو امرأة كانت تستمع بوقتها على الشاطئ مع طفلتها.

حادث مأساوي في خلفية الفيديو

وخلال التقاطها فيديو على الشاطئ تم تصوير الحادث المأساوي في خلفية مقطع الفيديو الذي كانت تلعب فيه السيدة وتدعى مارلين لوفيانو مع ابنتها الصغيرة على الشاطئ.

وفي اللقطات المرعبة، يظهر الرجل وهو يسبح ويطلب المساعدة قبل أن يتم سحبه تحت الماء.

وتم إنقاذ الرجل لاحقا، ولكنه كان يعاني من نزيف حاد وفارق الحياة.

وبحسب ما ذكرته لوفيانو التي صورت الفيديو، كانوا يستمتعون بوقتهم على الشاطئ حين سمعوا صوتا غريبا في الماء، وبعد إخراج الرجل من الماء كانت إصاباته واضحة وكان ينزف بشدة، ولاحظت أنه توقف النزيف بعد فترة وتوفي فيما بعد.

مفاجأة غير متوقعة

المفاجأة وحين اعتقد الأطباء والجميع أن القرش هو الجاني، ولكن تحليل الإصابات أشار إلى أنها تتفق أكثر مع عضة تمساح بدلا من عضة قرش، ولم يتم التأكد من هوية الحيوان المهاجم بشكل قطعي.