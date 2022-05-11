واشنطن: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة هو إهانة لحرية الإعلام

تحدثت واشنطن عن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وأدانت هذا الفعل الشنيع، كما ذكرت أنها إهانة لحرية الإعلام وطالبت بمحاسبة القتلة، حيث قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في صباح هذا اليوم الأربعاء بتاريخ 11 من شهر مايو، سنتناول في هذا المقال التفاصيل، فتابعونا.

بيان الخارجية الأمريكية عن مقتل شيرين أبو عاقلة

قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: نشعر بالحزن الشديد وندين بشدة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها”.

كما أضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة إهانة لحرية الإعلام في كل مكان”.

هذا وقد وصل جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة لمدينة رام الله من مدينة نابلس بعد ظهور النتائج الأولية لتشريح الجثمان.

تشريح الجثمان

كما ذكر معهد الطب العدلي في مؤتمر صحفي أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتشريح جثمان الصحفية شيرين، وأنه قد تم تشريح الرأس، وأشار أيضًا لإصابتها برصاصة متفجرة قد اخترقت رأسها وأدت لوفاتها فورًا.

كما أكد أن الرصاصة كانت قاتلة حيث سببت تهتك في الجمجمة والدماغ وأن السلاح هو من النوع السريع للغاية.

كما تم الاحتفاظ بمقذوف، حيث تتم دراسته من أجل إيجاد أدلة ترتبط بالجهة المسؤولة عن استشهادها.

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