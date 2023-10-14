الصحة الفلسطينية: 2215 قتيلا و8714 جريحا في غزة و54 قتيلا وأكثر من 1100 جريح في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الوفيات نتيجة الهجمات الإسرائيلية والقصف قد وصل إلى 2215 قتيلًا، وأصيب أكثر من 8714 شخصًا في قطاع غزة. كما سجلت 54 وفاة وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها وفاة شاب فلسطيني يبلغ من العمر 27 عامًا اليوم، بعد أن تعرض لإصابة برصاصة إسرائيلية في الرأس في مدينة أريحا.

وأفادت الوزارة في بيانها بوفاة شابين فلسطينيين خلال الأحداث التي جرت في “جمعة الغضب” أمس، حيث كان أحدهما عمره 17 عامًا والآخر عمره 16 عامًا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم أمس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل، من بينهم 614 طفلاً و370 امرأة، وتسجيل إصابة 7696 مواطنًا بجروح مختلفة، بما فيهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وفي فجر السبت الماضي، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية “طوفان الأقصى”، استجابة للاعتداءات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وأملاكه وأماكن عبادته. نفذوا هجمات على نطاق واسع براً وبحراً وجواً، وشاركوا في معارك عنيفة في شوارع مواجهتهم مع الجيش الإسرائيلي.

بالمقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية “السيوف الحديدية” ونفذت غارات مكثفة على مناطق متعددة في قطاع غزة، حيث يقطن أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الهجمات المستمرة عن تدمير كبير في المناطق المأهولة وخسائر كبيرة في الأرواح، مما أدى إلى حدوث حالات نزوح جماعي في القطاع.