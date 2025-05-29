الصحة العالمية: ارتفاع جديد في إصابات كورونا مع ظهور متحور “NP.1.8.1”

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن رصد موجة ارتفاع جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بالتزامن مع ظهور متحور جديد بدأ ينتشر في عدد من مناطق العالم.

وأوضحت المنظمة أن الزيادة الملحوظة تتركز في مناطق شرقي البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا وأيضاً إقليم غرب المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وفي الولايات المتحدة، كشفت عمليات الفحص في عدد من المطارات عن وجود المتحور الجديد لدى مسافرين قادمين من تلك المناطق، تحديدًا إلى ولايات مثل كاليفورنيا وواشنطن وفيرجينيا ونيويورك.

ويُعرف المتحور الجديد باسم “NP.1.8.1″، ويأتي انتشاره بالتزامن مع تغيرات في السياسات الصحية داخل الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالتطعيمات الوقائية ضد كوفيد-19.

وتتابع منظمة الصحة العالمية تطورات المتحور الجديد عن كثب، وسط دعوات للحذر والاستعداد، دون إثارة الذعر، خصوصًا في ظل تغير ديناميكيات انتشار الفيروس عالمياً.