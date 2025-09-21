أخبار عالمية

الصحافة البريطانية.. لندن تنوي الاعتراف بدولة فلسطين اليوم الأحد قبل اجتماعات الأمم المتحدة

اميرة محمد

تستعد الحكومة البريطانية اليوم الأحد للإعلان رسميًا عن اعترافها بدولة فلسطين المستقلة في خطوة وصفت بالتاريخية، وذلك وفق ما أفادت صحيفة التلغراف البريطانية، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر القرار ظهر اليوم، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب الصحيفة فإن البيان المنتظر سيجمع بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوجيه إدانة واضحة لحركة حماس، مع تشديد رئيس الوزراء كير ستارمر على أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستوى “غير مقبول” في ظل تفاقم أزمة الجوع ومعاناة المدنيين، كما سيتضمن تحميل إسرائيل مسؤولية تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، مع التأكيد على التمسك بخيار حل الدولتين كمسار أساسي لتحقيق السلام.

كما سيشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن حركة “حماس” لن يكون لها أي دور في إدارة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مع الإعلان عن استعداد حكومته لفرض عقوبات جديدة عليها، بالتوازي مع الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يجدد ستارمر خلال كلمته أمام الجمعية العامة دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين يمثل خطوة لدعم الحل السياسي القائم على دولتين، وليس مكافأة لحركة حماس.

وتأتي الخطوة البريطانية في سياق اتساع الاعتراف الدولي بفلسطين حيث أعلنت تسع دول أوروبية وغربية، من بينها فرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وسان مارينو، نيتها الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان رسمي أنها ستعترف بدولة فلسطين اليوم الأحد، بالتزامن مع الموقف البريطاني وقبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

