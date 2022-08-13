أخبار عالمية

كان يحمل رخصة قيادة مزورة.. الشرطة تكشف هوية منفذ الهجوم على “سلمان رشدي” وإيران تعلِّق على الحادثة

محمد خير الحوراني

أعلن أندرو ويلي وكيل أعمال الكاتب البريطاني المُلحد سلمان رشدي، مؤلف كتاب “آيات شيطانية”، إن الأخير من المحتمل أن يفقد إحدى عينيه، مُؤكِّداً أنه لايزال على جهاز التنفس الصناعي ولا يمكنه التحدُّث في الوقت الحالي.

الشرطة تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي

الأخبار عن صحة سلمان رشدي “ليست جدية”

وصرَّح وكيل أعمال سلمان رشدي لصحيفة نيويورك تايمز مشيراً إلى أنَّ الأخبار حول صحة الكاتب البريطاني “ليست جيدة” حسب وصفه، حيث “قُطعت الأعصاب في ذراعه، وتعرض كبده للطعن والتلف أيضاً”.

مُلحد هندي يحمل الجنسية البريطانية.. من هو الكاتب سلمان رشدي صاحب رواية “آيات شيطانية”

طعن سلمان رشدي صاحب كتاب آیات شيطانية على مسرح في نيويورك

الكاتب الملحد سلمان رشدي
الكاتب الملحد سلمان رشدي

الشرطة تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي

كما أعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني الملحد سلمان رشدي، هو شاب من سكان ولاية نيوجيرسي، اسمه هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عاماً، مشيرة إلى أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل للكشف عن دوافع الهجوم.

“هادي مطر” كان يحمل رخصة قيادة مزورة

بينما أكَّدت الصحفية الأمريكية كارول ماركوفيتش، أن المتهم كان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية لحظة اعتقاله.

المهاجم هادي مطر يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية
المهاجم هادي مطر يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية

سلمان رشدي كان يلقي محاضرة غرب نيويورك

وتعرض سلمان رشدي لهجوم قبيل محاضرة كان سيلقيها في معهد Chautauqua للآداب غرب نيويورك.

«مرندي» لن أذرف الدموع على سلمان رشدي

من جهته أكَّد مستشار الفريق الإيراني المُكلَّف بالتفاوض حول البرنامج النووي «محمد مرندي»، أنه لن يذرف الدموع على كاتب «جلب كراهية وازدراء لا نهاية لهما تجاه المسلمين والإسلام»

واصفاً سلمان رشدي بأنَّه «ألعوبة إمبراطورية ظهر كروائي ما بعد الاستعمار»، ولكنه عبر عن استغرابه قائلاًّ: أليس من الغريب أنه مع اقتراب الاتفاق النووي المحتمل، أطلقت أمريكا مزاعم حول محاولة اغتيال جون بولتون، وعملية طعن سلمان رشدي تحدث الآن؟”.

وكان الكاتب البريطاني المُلحد قد أثار موجة كبيرة من الغضب في ثمانينات القرن الماضي، حين أصدر روايته “آيات شيطانية” التي تسيء للإسلام والنبي محمد والقرآن الكريم، عام 1988، ولاقت الرواية استنكاراً واسعاً في جميع أنحاء العالم الإسلامي وصلت حد إصدار المرشد الإيراني آية الله الخميني، فتوى بإهدار دمه، إضافة إلى رصد مكافئة كبيرة لمن يقتل سلمان رشدي.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.