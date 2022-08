كان يحمل رخصة قيادة مزورة.. الشرطة تكشف هوية منفذ الهجوم على “سلمان رشدي” وإيران تعلِّق على الحادثة

أعلن أندرو ويلي وكيل أعمال الكاتب البريطاني المُلحد سلمان رشدي، مؤلف كتاب “آيات شيطانية”، إن الأخير من المحتمل أن يفقد إحدى عينيه، مُؤكِّداً أنه لايزال على جهاز التنفس الصناعي ولا يمكنه التحدُّث في الوقت الحالي.

وصرَّح وكيل أعمال سلمان رشدي لصحيفة نيويورك تايمز مشيراً إلى أنَّ الأخبار حول صحة الكاتب البريطاني “ليست جيدة” حسب وصفه، حيث “قُطعت الأعصاب في ذراعه، وتعرض كبده للطعن والتلف أيضاً”.

كما أعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني الملحد سلمان رشدي، هو شاب من سكان ولاية نيوجيرسي، اسمه هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عاماً، مشيرة إلى أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل للكشف عن دوافع الهجوم.

JUST IN: Author Salman Rushdie’s alleged attacker has been identified as 24-year-old Hadi Matar, officials say. Rushdie was stabbed “at least once in the neck and at least once in the abdomen.” https://t.co/4xid4zsEqm pic.twitter.com/YLfzuRy2Ow

