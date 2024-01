الشرطة تعتقل 68 شخصًا في الإكوادور بعد محاولتهم السيطرة على مستشفى

أعلنت الشرطة في الإكوادور بأنها اعتقلت 68 شخصًا يوم الأحد وذلك بعدما حاولوا السيطرة على مستشفى في إطار الصراع العنيف بين عصابات المخدرات والقوات الأمنية في البلاد.

وقد أفادت التقارير بأن الشرطة قد تمكنت من إحباط محاولة هؤلاء الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي للسيطرة على مستشفى في ياغواتشي غواياس، وهي منطقة تقع جنوب غرب الإكوادور.

وقد ذكرت الشرطة أنها تعتقد بأن المعتقلين كانوا يحاولون إنقاذ أحد رفاقهم الذي نُقل إلى المستشفى جراء الإصابة قبل ساعات قليلة، وقد تم ضبط أسلحة ومخدرات خلال العملية.

وبالإضافة إلى ذلك قالت الشرطة إنها داهمت مركزًا طبيًا يُشتبه في استخدامه كمقر قيادة للعصابات، وكذلك دارًا للدعارة حيث اختبأ العديد من أفراد العصابات.

ويأتي هذا الإجراء المشدد من قبل السلطات الإكوادورية في ظل حملة لإغلاق المئات من المراكز الطبية التي يُزعم أنها غير مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وتُستخدم كغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية.

وتعاني الإكوادور حاليًا من موجة عنف تسببها هروب تاجر المخدرات المعروف باسم (فيتو) أدولفو ماسياس من السجن.

وأعقب هروب (فيتو) حركات تمرد واحتجاز حراس رهائن في سجون مختلفة، واعتداءات على الشرطة وإضرام النار في مركبات، كما قُتل ثمانية عشر شخصا.

This is the moment armed men broke into a public TV station in Ecuador and threatened people live on air.

Live television images broadcast on Tuesday showed hooded people – some waving guns – inside Ecuador's TC Television station in Guayaquilhttps://t.co/Ft1WUMdyJh pic.twitter.com/TxztQHpnkM

— Sky News (@SkyNews) January 10, 2024