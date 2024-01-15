الشرطة البريطانية تعتقل ستة أعضاء مؤيدين للفلسطينيين بتهمة تعطيل بورصة لندن

تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على ستة أعضاء من جماعة العمل الفلسطيني الاحتجاجية في إطار تحقيق يتعلق بمؤامرة مشتبه بها لتعطيل بورصة لندن.

ووفقًا لبيان الشرطة فقد كان النشطاء الستة يخططون لاستهداف بورصة لندن صباح الاثنين بهدف منع فتح المبنى والتداول.

تظاهرة في شوارع لندن دعما للفلسطينيين

وقد تم القبض على ثلاثة من المشتبه بهم في مدينة ليفربول شمال إنجلترا، واثنين في لندن، وشخص واحد في مدينة برايتون على الساحل الجنوبي.

وفي تصريح للشرطة فقد أكد مسؤولها سيان توماس أهمية هذه الاعتقالات مشيرًا إلى أنه يعتقد أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمل تخريبي ومدمر قد يكون له آثار خطيرة إذا نُفذ بنجاح.

وحتى الآن لم تصدر بورصة لندن أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، فيما لا يزال النشطاء الستة رهن الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات.