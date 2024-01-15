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الشرطة البريطانية تعتقل ستة أعضاء مؤيدين للفلسطينيين بتهمة تعطيل بورصة لندن

عبد الرحمن عياد

تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على ستة أعضاء من جماعة العمل الفلسطيني الاحتجاجية في إطار تحقيق يتعلق بمؤامرة مشتبه بها لتعطيل بورصة لندن.
ووفقًا لبيان الشرطة فقد كان النشطاء الستة يخططون لاستهداف بورصة لندن صباح الاثنين بهدف منع فتح المبنى والتداول.

الشرطة البريطانية تعتقل ستة أعضاء مؤيدين للفلسطينيين بتهمة تعطيل بورصة لندن

تظاهرة في شوارع لندن دعما للفلسطينيين

وقد تم القبض على ثلاثة من المشتبه بهم في مدينة ليفربول شمال إنجلترا، واثنين في لندن، وشخص واحد في مدينة برايتون على الساحل الجنوبي.
وفي تصريح للشرطة فقد أكد مسؤولها سيان توماس أهمية هذه الاعتقالات مشيرًا إلى أنه يعتقد أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمل تخريبي ومدمر قد يكون له آثار خطيرة إذا نُفذ بنجاح.

وحتى الآن لم تصدر بورصة لندن أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، فيما لا يزال النشطاء الستة رهن الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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