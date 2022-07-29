الشرطة الاسترالية تُحدد هوية الشقيقتين السعوديتين اللتين عُثر على جثتيهما| وتفاصيل حول الوفاة

بعد شهر تقريبًا من العثور على جثتيهما داخل شقتهما بمقاطعة سيدني، أعلنت الشرطة الأسترالية رسميًا، عن تمكنها من تحديد هوية الشقيقتين السعوديتين، بعد الإشارة على أن الوفاة غامضة تمت في ظروف غير طبيعية قبل شهر أيضًا من معرفة وفاتهما، وأصدرت الشرطة بيانًا عبر صفحتها على متوقع التدوينات الصُغرى تويتر بالتفاصيل.

العثور على جثة سعوديتين

بدأت الواقعة في يونيو الماضي، عندما أصدرت الشرطة الاسترالية بيانًا، أشارت فيه إلى العثور على جثي فتاتين سعوديتين داخل شقتيهما بمقاطعة سيدني، وأنها تجري تحقيقًا موسعًا للوقوف على كافة التفاصيل، وردت وقتها السفارة السعودية ببيان عبر تويتر في 22 يونيو، قالت فيه إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، كما أعربت عن “خالص تعازيها لأسرة الفقيدتين.

Police have renewed their appeal for information after the bodies of two women were located inside a Canterbury unit last month. The sisters have been formally identified as 24-year-old Asra Abdullah Alsehli and 23-year-old Amaal Abdullah Alsehli.https://t.co/1xUjSc35cI pic.twitter.com/oVS08LDLjs — NSW Police Force (@nswpolice) July 27, 2022

تحديد هويتهما

وخلال الساعات الماضية، وبعد شهر تقريبًا من الواقعة، قالت الشرطة في بيان لها، أنها عثرت على جثتي إسراء عبد الله السهلي التي تبلغ من العمر 24 سنة، وآمال عبد الله السهلي صاحب الـ 23 عامًا، عقب تلقي تقرير بالاشتباه بحصول طارئ ما، وأنها تواصل التحقيقات المكثفة من تحديد سبب الوفاة، التي لم يصل إليه محقيقها حتى الآن، مناشدة الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

جدير بالذكر أن تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن الشقيقتين وصلتا إلى أستراليا من السعودية في عام 2017، وأن وافتهما غامضة وغير عادية، لأنه لم تظهر عليهما آثار إصابات، الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.