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الشرطة الاسترالية تُحدد هوية الشقيقتين السعوديتين اللتين عُثر على جثتيهما| وتفاصيل حول الوفاة

محمد أحمد

بعد شهر تقريبًا من العثور على جثتيهما داخل شقتهما بمقاطعة سيدني، أعلنت الشرطة الأسترالية رسميًا، عن تمكنها من تحديد هوية الشقيقتين السعوديتين، بعد الإشارة على أن الوفاة غامضة تمت في ظروف غير طبيعية قبل شهر أيضًا من معرفة وفاتهما، وأصدرت الشرطة بيانًا عبر صفحتها على متوقع التدوينات الصُغرى تويتر بالتفاصيل.

الشرطة الاسترالية تُحدد هوية الشقيقتين السعوديتين اللتان عُثر على جثتهما| وغموض الوفاة

العثور على جثة سعوديتين

بدأت الواقعة في يونيو الماضي، عندما أصدرت الشرطة الاسترالية بيانًا، أشارت فيه إلى العثور على جثي فتاتين سعوديتين داخل شقتيهما بمقاطعة سيدني، وأنها تجري تحقيقًا موسعًا للوقوف على كافة التفاصيل، وردت وقتها السفارة السعودية ببيان عبر تويتر في 22 يونيو، قالت فيه إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، كما أعربت عن “خالص تعازيها لأسرة الفقيدتين.

تحديد هويتهما

وخلال الساعات الماضية، وبعد شهر تقريبًا من الواقعة، قالت الشرطة في بيان لها، أنها عثرت على جثتي إسراء عبد الله السهلي التي تبلغ من العمر 24 سنة، وآمال عبد الله السهلي صاحب الـ 23 عامًا، عقب تلقي تقرير بالاشتباه بحصول طارئ ما، وأنها تواصل التحقيقات المكثفة من تحديد سبب الوفاة، التي لم يصل إليه محقيقها حتى الآن، مناشدة الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

الشرطة الاسترالية تُحدد هوية الشقيقتين السعوديتين اللتين عُثر على جثتيهما| وتفاصيل حول الوفاة
الشرطة الاسترالية تُحدد هوية الشقيقتين السعوديتين اللتين عُثر على جثتيهما| وتفاصيل حول الوفاة

جدير بالذكر أن تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن الشقيقتين وصلتا إلى أستراليا من السعودية في عام 2017، وأن وافتهما غامضة وغير عادية، لأنه لم تظهر عليهما آثار إصابات، الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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