الشرطة الإسرائيلية تحقق في تهديد قتل رئيس الوزراء عبر تطبيق تيك توك

أعلنت وحدة الجرائم الكبرى لاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية يوم الأحد بأنها فتحت تحقيقًا مع رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، ويقيم في بلدة بئر السبع وذلك بشبهة التحريض على قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تطبيق (تيك توك).

بنيامين نتنياهو

وقد ذكرت الشرطة في بيانها أنه تم اعتقال الرجل صباح الأحد، ونقله للتحقيق في قسم تحقيقات الشرطة من الدرجة الأولى، وأشارت إلى أنه سوف يتم تقديمه لجلسة استماع لتمديد فترة احتجازه.

ويشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء في إسرائيل منذ 29 ديسمبر 2022، وتعتبر الفترة الحالية من أصعب الفترات التي مر بها خلال توليه الحكم، حيث شهدت هجماتٍ عنيفة في 7 أكتوبر، وتسببت في توتر كبير في المجتمع الإسرائيلي واستمرار الصراع.