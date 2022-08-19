الشرطة الأمريكية تلقي القبض على سيدة ذات 51 عاما بسبب إتصالاتها

قام رجال الشرطة في ولاية فلوريدا اﻷمريكية بإلقاء القبض على سيدة ﻹجرائها أكثر من 11,000 مرة إتصال خلال عام 2022 لمركز الطوارئ اﻷمريكي لهذا العام وقد إعتبرت شرطة ولاية فلوريدا إتصالاتها بلا داع.

وقامت السيدة كارل ميشيل جيفرسون ذات 51 عاما بإجراء 512 مكالمة هاتفية خلال يوم واحد، وفي مدة لا تتجاوز 24 ساعة حيث تلقى مركز إتصالات الطوارئ لشرطة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا اﻷمريكية إتصالا من كارل ميشيل جيفرسون منذ الساعة 4:30 مساء حتى مساء اليوم التالي على الساعة 4:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة اﻷمريكية.

و أوضحت اﻹفادة الخطية لقسم مركز الشرطة اﻷمريكية، أن إتصالات كارل ميشيل جيفوسون بلا داع حيت لا تطلب أية مساعدة أو خدمة من الشرطة، بل تكتفي بإلقاء شلال من الشتائم وتجادل وتقوم بتقليل من نفسها وتطلب من ضباط الشرطة الحضور إلى منزلها ﻹعتقالها وأخذها إلى السجن.

و الانتقال إلى اﻹحصاءات فإن المسؤولون قدروا مكالمات وإتصالات كارل ميشيل بنسبة 10% من مجموع المكالمات الواردة على القسم من خط غير طارئ إلى الشرطة المدنية خلال هذا عام 2022.

وبسبب كثرة المكالمات الهاتفية الواردة لقسم الشرطة من طرف ميشيل، قامت الشرطة اﻷمريكية بولاية فلوريدا في بداية اﻷمر بإرسال فريق الصحة العقلية لمحاولة مساعدة جيفرسون، ولكن ذلك لم يجدي نفعا ولم يقوم بوضع حد لمكالماتها المتواصلة.

ولقد صرحت المتحدثة يولاندا فرنانديز باسم شرطة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا اﻷمريكية “لقد قمنا بعدة إجراءات وتكتيكات لمحاولة إقناع السيدة كارل جيفرسون بالتوقف عن إتصالاتها المتكررة قبل أن نقرر اعتقالها”

و إضطرت الشرطة اﻷمريكية إلى إعتقال كارل ميشيل يوم اﻹثنين 15 أغسطس 2022 موجهة إليها جنحة وتهمة إجراء مكالمات هاتفية بدون داع ولقد تم حجز كارل ميشيل في سجن مقاطعة ببينيلاس، و تم الإفراج عنها في اليوم التالي الثلاثاء 16 أغسطس 2022 على تقدير خاص بها حسب ما أظهرته السجلات على اﻷنترنت.