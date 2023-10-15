السيسي: 12500 فلسطيني بسبب جولات العنف المتكررة في غزة| ويحذر وزير خارجية أمريكا

استقبل اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في القاهرة، في محطته الأخيرة التي زار فيها 6 دول قبل أن يختتمها بزيارة مصر، وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي على عدد من الأمور المهمة التي تساهم بشكل كبير في وقف المجازر التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.

اجتماع الرئيس المصري مع وزير خارجية أمريكا مصدر الصورة: سبوتنيك

رد فعل إسرائيل تحول لعقاب جماعي

وخلال اللقاء حذر الرئيس السيسي من استمرار تطور وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن رد الفعل الإسرائيلية على هجوم حماس يوم 7 أكتوبر تجاوزت الدفاع عن النفس، ليتحول على مرحلة العقاب الجماعي.

وشدد الرئيس المصري على أن الأزمة الراهنة تحتاج منا أن نعمل بقوة وعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها، التي قد تساعد على دخول أطراف خارجية في الصراع لاحقًا.

وحذر السيسي وزير خارجية أمريكا من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، منددًا ورافضًا تمامًا المساس بالمدنيين أيا كانوا هؤلاء المدنيين، مؤكدًا أن هذه سياسة مصر منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.